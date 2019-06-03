50 milyar dolarlık pazarın lideri olabiliriz
Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı Savaş Akcan, Türkiye'nin tohumda dışa bağımlı olmadığını vurguladı. Akcan, Türkiye'nin tarımda geldiği noktada doğru soruyu sorup doğru çözümlere ulaşması ve akılcı politikalarla 50 milyar dolarlık dünya tohum pazarının lideri olabileceğini anlattı.
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