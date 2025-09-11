50 milyarlık pazarda kargo krizi: Fiyatlar uçtu, tepkiler çığ gibi

Türkiye’de yıl sonunda 5 trilyon TL’ye ulaşması beklenen e-Ticaret pazarı, kargo krizine takıldı. Artan ücretler, hafta sonu duran hizmetler ve geciken teslimatlar, hem tüketiciyi hem de küçük işletmeleri zorluyor.

Yurt içi ve yurt dışı tarifesi neredeyse aynı

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, gelinen noktada düşük fiyatlı ürünlerin kargo bedeli ürün fiyatını da geçiyor. 100 liralık bir tişörte 120 lira, 10 liralık kitaba 79 lira kargo ücreti talep edilirken, şehirler arası gönderiler de uluslararası taşımacılıkla yarışır hâle geldi.

İstanbul’dan Diyarbakır’a gönderilen 5 kilogramlık kargo için 600 ile 1.200 TL arasında, Çin’den İstanbul’a gelen aynı ağırlıktaki kargo içinde 1.200-1.500 TL arasında bir ücret tarifesi işliyor.

e-Ticaret firmaları ticari kayıptan şikayetçi

Öte yandan kargo şirketlerinin hafta sonu çalışmaması, cuma günü verilen siparişlerin pazartesiye kadar depolarda beklemesi de hem tüketiciyi hem de üretiyici zor durumda bırakıyor. Özellikle kampanya dönemlerinde yoğunluğu artan e-Ticaret firmaları, tıkanan kargo süreci ile ilgili müşteri memnuniyetinin zedelenmesinden ve ticari kayıptan şikayet ediyor.

Artan maliyetler kargo şirketlerini de zorluyor

Sektör temsilcileri ise akaryakıt fiyatlarındaki artış, personel giderleri ve işletme maliyetlerinin baskısına işaret ederek hafta sonu mesaisi için vardiya sistemini değerlendirdiklerini, ancak mevcut maliyetlerle bu dönüşümün de kolay olmayacağını savunuyor.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği verilerine göre e-Ticaret hacminin yıl sonunda 5 trilyon TL olması bekleniyor. Buna karşılık Türkiye’de her gün yaklaşık 10 milyon kargo taşınıyor ve yılda 1,2 milyar gönderi tüketiciye ulaştırılıyor. e-Ticaret lojistik pazarının büyüklüğü 50 milyar TL’yi bulurken, sektörde 400 bine yakın kişi istihdam ediliyor. Bu kadar büyük bir pazarın hafta sonları tamamen durma noktasına gelmesi, uzmanlara göre kabul edilemez bir durum.

İade ücreti işletmeden alınacak

Öte yandan Ticaret Bakanlığı'nca 1 Ocak 2026’da devreye alınacak yeni düzenleme ile internetten alınan ürünün iadesinde kargo ücreti artık tüketiciden alınmayacak. Bu masraf doğrudan satıcı ya da sağlayıcı tarafından karşılanacak. Uzmanlar bu adımın önemli olduğunu ancak problemin kökten çözümü için hem fiyat istikrarı hem de hizmet sürekliliği konusunda daha kapsamlı adımlar gerektiğini vurguluyor.