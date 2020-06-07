50 milyon dolar 'yerli tüp'te kalacak

07 Haziran 2020

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, vakumlu kan tüpü, enjektör ve serum seti gibi medikal sarf malzemelerini yerli imkanlarla üretecek ve yılda 50 milyon dolarlık ithalatı önleyebilecek Sıla Grup bünyesindeki TTT World'de incelemelerde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teşvikleriyle iki ay önce Ankara'da üretime geçen şirket, kritik sarf malzemeleri olan vakumlu kan tüpü, enjektör, serum seti, iğne ucu, branül, eldiven ve kan torbasını Türkiye'de üreterek dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. firma, 3 fazlık bir projeyi takip edecek ve yatırımlar tamamlandığında 900 kişiyi istihdam edecek.

İlk fazda vakumlu kan tüpleri, enjektör ve serum setleri üretilmeye başlandı. Yıl sonuna kadar 450 milyon vakumlu kan tüpü, 500 milyon enjektör ve 75 milyon serum seti üretilecek. Böylece büyük çoğunluğu hazır halde ithal edilen bu ürünlerin yerli olarak üretilmesi sağlanmış olacak. İç piyasadaki ihtiyaca cevap vermenin yanında, gelecek sene bu kalemlerde ihracat yapılması da planlanıyor.

İğne ucu, branül ve cerrahi sütürlerin yerlileştirileceği ikinci faz tamamlandığında, yılda 1,5 milyar iğne üretilmesi hedefleniyor.

Yatırımın son fazında da halen Türkiye'de üretilmeyen eldiven ve kan torbalarının yurt içinde yapılması mümkün hale gelecek.

Bakan Varank: Yerli muadiller tercih edilmeli

Tesiste üretimi yapılan kan tüplerinde Türkiye'nin 50 milyon dolar dış ticaret açığı verdiğini belirten Bakan Varank, medikal ürünlerin imalatına ilişkin yatırımla bu alanda kendi kendine yetebilen bir ülke olmayı hedeflediklerini vurguladı.

Varank, COVID-19 ile birlikte tüm dünyada yerli üretimin ve kendi kendine yetebilmenin değerinin anlaşıldığına dikkati çekerek, "Biz koronavirüs öncesinde yerlileşme alanında birçok programı başlatmıştık. Yüksek teknolojili ürünlerde üretim kabiliyetlerimizi artırmak ve sanayinin her alanında kendi kendine yetebilen bir ülke olmak için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık" dedi.

Bu gibi tesislerin dış ticaret açığını kapatmakta önemli rol oynadığına işaret eden Varank, şöyle konuştu:

"Bu ürünlerin muadillerini yabancı firmalar üretiyor ve Türkiye'de bunlar kullanılıyor. Hastanelerde ve laboratuvarlarda yerli muadillerin kullanılması bilincini oluşturmamız lazım. Zaten devlet olarak kamu ihalelerinde yerli ürüne yüzde 15 fiyat avantajı uyguluyoruz."

"Sanayinin direnci artacak"

Varank, teşvikte medikal üretimin "öncelikli yatırım" olarak değerlendirildiğini hatırlatarak, şirkete sundukları desteklere devam edeceklerini dile getirdi. Yerlileşme oranlarının artırılmasının önemine işaret eden Varank, "Yerlileşme oranları arttıkça sanayimiz daha dirençli olacak. Salgın gibi kriz dönemlerindeki kırılganlığımız azalacak. Dış ticaret açığı düştükçe, ülkemiz ekonomisi de güçlenerek yoluna devam edecek." ifadelerini kullandı.

"Teşvik süreçleri son derece hızlı işledi"

Sıla Grup Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Şahin de yatırım kapsamında enjektör ve kan tüplerinin üretimine başladıklarını, ay sonunda da serum setleri üreterek yatırımın ilk fazını tamamlayacaklarını bildirdi.

Tüm fazları 2 sene içinde bitireceklerini dile getiren Şahin, teşvik kapsamında vergi, SGK stopajı ve kredi faiz indirimi gibi avantajlardan yaralanacaklarını söyledi.

Şahin, yatırım teşvik süreçlerinin son derece hızlı işlediğine dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Varank'a teşekkür etti.

Bakan Varank'ın ziyareti sırasında Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de hazır bulundu.

Kaynak: AA