50 Türk drone’u Atina’yı karıştırdı

31 Temmuz 2020

Kerim ÜLKER - Özel Haber

Türk şirketi Assuva Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Başbuğ, Yunanistan Savunma Bakanlığı ile 50 adetlik satışa yönelik sözleşme imzaladığını duyurdu. Başbuğ, Yunanistan’a gönderilen iki ‘Proton Elic RB-128’ tipi drone’un, kabul testlerinden başarıyla geçtiğini, ihracat için gerekli lisansları aldıklarını söyledi.

Türk basınında olduğu gibi Avrupa’da da büyük yankı uyandıran haberin ardından bugün Yunanistan Savunma Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Yunan Ordusu’nun Türk üreticilerden uzaktan kumandalı veya insansız hava araçları tedarik etmek istediği iddialarını reddetti.

Bakanlık, Yunan basınını da uyardı

Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada da iddiaların doğru olmadığı ifade edildi. Bakanlık açıklamasında, Yunan medyasına da uyarıda bulundu. Yunanistan Savunma Bakanlığı resmi sitesinde, "İnternette, özellikle de haber sitelerinde dolaşan bilgiler doğrulanmalıdır. Bu, özellikle Ulusal Savunma ve Güvenlik alanıyla ilgili hassas konular söz konusu olduğunda, temel Gazetecilik Etiği Kuralları tarafından zorunludur. Eğer bu şartlar yerine getirilmezse Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan Ceza Kanunu ve 4619/19 sayılı Kanunun 191. maddesi uyarınca, yanlış haberin yayılması ve kamuoyunun etkilenmesi ile ilgili tüm yasal hakları saklı tutulur” denildi.