50 yıl boyunca bisküvi kutusunda sakladı: Eşinin ölümünden sonra servet çıktı

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İngiltere'de eşinin ölümünün ardından evini boşaltmaya hazırlanan bir kadın, atölyede yıllardır duran sıradan bir bisküvi kutusunun içinden servet değerinde altın çıktığını öğrendi. Yaklaşık yarım asır önce satın alınarak saklanan altın sikkeler, müzayedede toplam 113 bin sterline satıldı.

Olay, İngiltere'nin Cornwall bölgesindeki Penzance kentinde yaşandı. Kadının eşi, 1970'lerin ortalarında altına yatırım yaparak 41 Güney Afrika Krugerrand sikkesi ile 21 İngiliz sovereign satın aldı.

Adamın 1975 yılında Krugerrandların her biri için yaklaşık 70-80 sterlin ödediği belirtildi. Satın alınan altınlar daha sonra bir “Granola Digestive Biscuits” kutusuna konularak yaklaşık 50 yıl boyunca saklandı.

Ağır bisküvi kutusu dikkat çekti

Kadının daha küçük bir eve taşınmaya karar vermesinin ardından evdeki eşyaları incelemek üzere Lay's Auctioneers'dan David Lay geldi.

Atölyeyi kontrol eden Lay'in dikkatini oldukça ağır olan eski bir bisküvi kutusu çekti. Kutunun kapağını açtığında ilk olarak gümüş sikkelerle karşılaşan Lay, içindekileri incelemeleri için uzmanlara teslim etti.

Kutunun daha alt kısmında ise ayrı ayrı paketlenmiş altın sikkeler bulundu. Üstelik altınların yanında yaklaşık yarım asır öncesine ait orijinal satın alma belgeleri de duruyordu. David Lay, durumu “şaşırtıcı” ve “olağanüstü” olarak nitelendirdi.

113 bin sterline satıldı

22 ayar Güney Afrika Krugerrandları ile İngiliz sovereignleri daha sonra Penzance'deki Lay's Auctioneers tarafından müzayedeye çıkarıldı.

41 Krugerrand toplam 100 bin sterline, 21 İngiliz sovereign ise 13 bin sterline alıcı buldu. Böylece yaklaşık 50 yıldır bisküvi kutusunda saklanan koleksiyonun toplam satış değeri 113 bin sterline ulaştı.

Lay's Auctioneers sözcüsü, geçmişte insanların bankalara güvenmedikleri için paralarını yatak veya döşeme altında saklamalarının bilinen bir durum olduğunu ancak günümüzde böylesine büyük bir koleksiyonla karşılaşmanın şaşırtıcı olduğunu belirtti.

Altın fiyatlarının yıllar içinde ulaştığı seviyeye dikkat çeken sözcü, adamın yaklaşık yarım asır önce yaptığı yatırımın son derece değerli hale geldiğini ifade etti.