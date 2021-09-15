50 yılın en hızlı büyümesi görülecek ama...

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), küresel ekonomiye dair beklentilerini paylaştı.

UNCTAD, küresel ekonominin bu yıl yüzde 5,3 ile 50 yılın en hızlı büyümesine imza atacağı görüşünde. Ancak UNCTAD’a göre, küresel ekonomide toparlanma düzensiz. Gelişmiş ekonomilerde, düşük gelirliler hayatta kalma mücadelesi verirken, yüksek gelirliler daha da zenginleşiyor.

Gelişen ülkeler 12 trilyon dolar daha yoksul olacak

Rapora göre, 2025 yılına kadar gelişmekte olan ülkeler COVID-19 pandemisi nedeniyle 12 trilyon dolar daha yoksul olacak. Raporda, “Mali olanaklarda kısıtlamalar, parasal özerklik eksikliği ve aşılara erişim sorunu, birçok gelişmekte olan ekonomiyi durdururken, gelişmiş ekonomilerle olan uçurumu genişletiyor ayrıca bir başka 'kayıp 10 yıla girme' tehdidinde bulunuyor” değerlendirmesine yer verildi.

Büyüme 2022'de hız kesecek



UNCTAD, 2022'de küresel büyümenin yavaşlayarak yüzde 3,6'ya düşmesini ve küresel gelirin salgın öncesinin hala yüzde 3,7'nin altında kalmasını bekliyor. Raporda, kümülatif küresel gelir kaybının 2020-2022'de yaklaşık 13 trilyon dolar olmasının beklendiğine yer verilerek, “Dünya genelinde, özellikle gelişmekte olan bölgelerde, COVID-19 krizinin ekonomiye verdiği zarar, küresel finansal krizden (2008-2009) daha büyük olmuştur. Bu zarar özellikle Afrika ve Güney Asya'da daha belirgin yaşanmıştır” yorumunda bulunuldu.

Enflasyon, politikaları tersine çevirmek için bahane

UNCTAD raporunda, arz ve talep kaynaklı geçici fiyat artışlarının gelişmiş ekonomilerde toparlanmayı sürdürmek için gereken politikaları tersine çevirmek için bahane olabileceğine dikkat çekildi. Büyük merkez bankalarının 10 yıl boyunca ucuz para politikalarına rağmen, enflasyon hedefine ulaşılamadığı hatırlatılan raporda, "Gelişmiş ekonomilerdeki mevcut güçlü toparlanmaya rağmen, fiyatlarda kalıcı bir artış belirtisi yok” denildi.

Ticaret performansı üzerinde baskı oluşacak



Raporda, küresel mal ve hizmet ticaretinin geçen yıl yüzde 5,6 düştükten sonra, bu yıl reel olarak yüzde 9,5 büyümesinin beklendiği ifade edilerek, mal ve ticarette toparlanmanın son derece dengesiz olduğu ve bunun yol açtığı sorunların gelecek yıllarda ticaret performansı üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceği vurgulandı.

UNCTAD'ın Türkiye ekonomisi için beklentisi

UNCTAD, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,9, gelecek yıl ise yüzde 3,6 büyümesini bekliyor. Raporda, Türk ekonomisine ilişkin; COVID-19 vakalarının yeniden artması ve buna bağlı olarak kısıtlamaların getirilmesinin yılın ikinci çeyreğinde ekonomik toparlanmayı engellediği belirtilerek, "hükümetin işletmelere bütçe desteği sağlama yanıtı ile birlikte, dış talebin artması, ihracatta toparlanma ve ülkenin sanayi sektörünün sürdürülebilir dayanıklılığı, yılın ikinci yarısında ekonomik faaliyetleri artırmaya yardımcı olacak” ifadesine yer verildi.