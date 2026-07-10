50 yıllık eğlence parkı kapanıyor: Artan maliyetler sonunu getirdi

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ABD'de artan işletme giderleri ve düşen ziyaretçi sayıları, onlarca yıldır faaliyet gösteren eğlence parklarını birer birer kapanma noktasına getiriyor. Son olarak Kaliforniya'nın San Bernardino kentinde bulunan 50 yıllık Fiesta Village Family Fun Park'ın faaliyetlerine tamamen son vereceği açıklandı.

Son ziyaretçiler 10-12 Temmuz'da ağırlanacak

1974 yılında hizmete açılan park, 10-11 Temmuz tarihlerinde son kez ziyaretçilerini ağırlayacak. İşletme, 12 Temmuz'da düzenlenecek özel veda etkinliğinin ardından kapılarını kalıcı olarak kapatacak.

Yıl boyunca hizmet veren parkın yaz sezonu devam ederken alınan kapanma kararı, bölge sakinleri için de sürpriz oldu.

"Artık sürdürülebilir değil"

Parkı 2002 yılında satın alan Michelle ve Patrick O'Brien çifti, son yıllarda ziyaretçi sayısının belirgin şekilde düştüğünü belirtti.

Ortaklardan Michelle O'Brien, eğlence parkı sektöründeki ekonomik koşulların tamamen değiştiğini vurgulayarak, "Artık bu işi sürdürmek sürdürülebilir olmaktan çıktı. Eskiden cumartesi günleri 22 çocuk doğum günü partisi düzenlerken bugün bu sayı dokuza kadar geriledi." ifadelerini kullandı.

İşletme sahipleri, yükselen yaşam maliyetleri nedeniyle ailelerin eğlence harcamalarını kısmaya başladığını, bunun da parkın gelirlerini ciddi şekilde etkilediğini dile getirdi.

Yatırımcı bulunamadı

O'Brien çifti, parkın aynı konseptle faaliyet göstermesi için yeni yatırımcı aradıklarını ancak ilgi gören bir teklif alamadıklarını açıkladı.

Yaklaşık 30 çalışana sahip işletmenin kapanma kararı önce personele bildirildi. Bölge halkı ise sosyal medyada paylaştığı mesajlarla parkta yaşadıkları anıları anlatarak karara üzüldüklerini ifade etti.

Yetişkin giriş ücretinin 52 dolar olduğu Fiesta Village Family Fun Park'ta go-kart pistleri, su kaydırakları, beyzbol vuruş alanları ve nostaljik eğlence üniteleri bulunuyordu. Parkın su kaydırakları ise açıldığı dönemde Kaliforniya'nın ilk örnekleri arasında gösteriliyordu.

Fiesta Village'ın kapanmasıyla birlikte, 2026 yılında ABD'de faaliyetlerine son veren veya kapatma kararı alan köklü eğlence parklarının sayısı artmaya devam ediyor.