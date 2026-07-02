50 yıllık simge restoran kapandı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD'nin Los Angeles kentinde yarım asrı aşkın süredir hizmet veren Meksika restoranı Burrito King'in Echo Park'taki ilk şubesi faaliyetini sonlandırdı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, restoranın içinin tamamen boşaltıldığını ortaya koydu.

Reddit'te yapılan paylaşımda, işletmenin sahiplik sürecinin son birkaç yıldır belirsiz olduğu belirtilirken, restoranın artık tamamen boş olduğu ifade edildi.

Müdavimlerinden duygusal yorumlar

Kapanış haberi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok eski müşteri restoranla ilgili anılarını paylaştı.

Bir kullanıcı, Burrito King'in uzun yıllar boyunca haftalık öğle yemeği adresi olduğunu söylerken, bir başka kullanıcı ise "Kalbim artık bu tür trajedileri kaldıramıyor." sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Bir dönem 20'den fazla şubeye ulaşmıştı

Julian E. Montoya tarafından 1968'de kurulan Burrito King, yıllar içinde Güney Kaliforniya, Houston ve Kolombiya'nın Bogota kentine kadar uzanan 20'den fazla şubeye sahip oldu.

Ancak 2000'li yılların başında büyük restoran zincirleri ve bağımsız işletmelerle artan rekabet nedeniyle marka küçülmeye başladı. 2003 yılında yalnızca iki şubesi kalan zincirin Silver Lake restoranı 2011'de kapanırken, şimdi de Los Angeles'taki tarihi ilk şube faaliyetini durdurmuş oldu.