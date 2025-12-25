500 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman? 500 bin sosyal konutta ilk kura hangi il için çekilecek? 500 bin sosyal konutta İstanbul kurası ne zaman?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NTV'de katıldığı programda 500 bin sosyal konut projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurum, ilk kuranın 29 Aralık'ta Adıyaman'da çekileceğini belirtti.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şunlar:

Yüzyılın en büyük konut projesini başlattık. 500 bin sosyal konut projemizi Türkiye'ye sunmuş olduk. 8 milyon 840 bin 314 başvuru yapıldı. Geçerli başvuruda 5 milyon 242 bin 766. En çok başvuru gelen iller de İstanbul, Ankara ve İzmir. 29 Aralık'ta ilk kuramızı Adıyaman'da çekeceğiz. İlk teslimatımızı 2026'da yapacağız.

455 bininci konutun anahtarını teslim edeceğiz

Böyle bir felaket sonrası verdiğimiz sözleri tutmanın gururuyla karşınızdayım. Geldiğimiz noktada cumartesi günü 455 bininci konutumuzun anahtarları teslim etmiş olacağız.

Hem Hatay'da hem 11 ilimizde gece gündüz çalışma yaptık. 11 ilimizde asrın inşasını yürüttük. Dünyada da bunun eşi benzeri yok.

Cumartesi günü bütün hak sahiplerimizin anahtarlarını teslim etmiş olacağız. Bundan sonra da deprem bölgesinin tüm ihtiyacı karşılana kadar elimizi çekmeyeceğiz, burada olacağız.

Hatay'da 153 bin 755 konutumuzu cumartesi itibarıyla vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bize yapamazlar bitiremezler diyenler oldu. Burada depremzede kardeşlerimizin aklını çelmek isteyenler oldu. 11 ildeki vatandaşlarımızla el ele verdik, 11 ilimiz ayağa kalktı. İnşallah bu anlayışla depremzede kardeşlerimiz tüm ihtiyaçlarını giderme anlayışında olacağız.

İstanbul'da konut fiyatlarını aşağı çekecek hamle

Sosyal konut kapsamında 100 bin sosyal konut yapıyoruz. İstanbul'da da ciddi bir başvuru var. Buna ilva bir de kiralık konut uygulaması başlattık. 15 bin kiralık konut, hem Avrupa'da hem Anadolu yakasında yapıyor olacağız. İstanbul'daki kira ve konut fiyatlarını aşağı çekecek bir hamle bu.