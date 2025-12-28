500 bin sosyal konutta ilk kuranın adresi belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 bin sosyal konut projesinde ilk kurayı yarın Adıyaman’da gerçekleştirecek. Noter huzurunda ve canlı yayınla yapılacak kura ile 7 bin kişi ev sahibi olacak.

En fazla konut İstanbul’da üretilecek

Proje kapsamında İstanbul’da 100 bin konut üretilecek. İstanbul’u 30 bin 823 konut ile Ankara, 21 bin 20 konut ile İzmir, 17 bin 225 konut ile Bursa, 15 bin konut ile Konya ve 13 bin 890 konut ile Gaziantep takip ediyor.

Proje kapsamında deprem bölgesi illerinde yapılacak konut sayısı, Hatay 12 bin 639, Adana 12 bin 292, Diyarbakır 12 bin 165, Malatya 9 bin 609, Kahramanmaraş 8 bin 195, Adıyaman ise 6 bin 620, Mersin 8 bin 190, Kayseri 7 bin 562, Balıkesir 7 bin 548, Manisa 7 bin 229, Aydın 7 bin 123, Van 6 bin 803, Tekirdağ 6 bin 865, Sakarya 6 bin 633, Samsun 6 bin 397, Muğla 6 bin 197, Denizli 6 bin 190, Eskişehir 6 bin 025, Erzurum 4 bin 905, Afyonkarahisar 4 bin 370, Sivas 3 bin 904, Trabzon 3 bin 734 ve Kütahya 3 bin 592 olacak.

İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL’den, İstanbul dışında ise 55 metrekare 1+1 konutlarda taksit 6 bin 750 liradan, 65 metrekare 2+1 konutlarda 8 bin 250 liradan, 80 metrekare 2+1 konutlarda ise 9 bin 938 liradan başlayacak. İstanbul’da ise 1+1’ler 7 bin 313 TL, 65 metrekare 2+1’ler 9 bin 188 TL, 80 metrekareler ise 11 bin 63 TL taksit tutarına sahip olacak.

İstanbul’da satışa sunulacak 100 bin konuta ek olarak 15 bin kiralık konut daha üretilecek.