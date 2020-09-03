500 hastane icralık oldu

03 Eylül 2020

MEHMET KAYA - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Murat Emir, Türkiye genelinde yaklaşık 500 hastanenin tıbbi cihaz borcu nedeniyle icralık durumda olduğunu, alacağını tahsil edemeyen cihaz firmalarının da yükü taşıyamaz noktaya geldiklerini söyledi. Murat Emir, Ankara’da düzenlediği basın toplantısında COVID-19 salgınının sağlık sistemini zorlayacak duruma ulaştığını vurguladı. Emir, tıbbi cihaz firmalarının 17 milyar TL dolayındaki alacakları için hastanelere haciz uygulamaya başladığını kaydetti, bazı haciz ve ödeme ihbarlarını da basına gösterdi.

Yoğun bakımlar yoğun!

Sağlık Bakanlığı’nın yoğun bakım yataklarının yüzde 60 oranında dolu olduğu yönündeki açıklamasının ülke genelindeki doluluğa dair olduğunu söyleyen Emir, yoğun hastalık görülen yerler ya da yoğun bakım yatağının az olduğu illerde doluluğun çok daha yüksek seviyelere geldiğini vurguladı.

Test bedelleri açıklanmalı

Virüs test kitlerinin Sağlık Bakanlığı iştiraki USAŞ’ın aldığı dönemdeki fiyatların açıklanmadığını söyleyen Emir, “İhalesiz dönemde 60 TL’den alındığı belirtiliyor. Kaç TL’den alındığı, Sağlık Bakanlığına fark faturası kesildi mi açıklanmalı” dedi. Emir, favipiravir etken maddeli ilacın yeterli sayıda kalmadığı yönünde iddialar olduğunu, bu ilacın yerli üretimi konusunda Bakanlığının tek kaynaktan temin etme yönünde ısrarı bulunduğunu ileri sürdü.