500 milyar dolarlık melek yatırımcılar İstanbul'a geliyor

10 Şubat 2020

Dünya Melek Yatırım Forumu (World Business Angels Investment Forum-WBAF), yüzlerce melek yatırımcıyı 17-18 Şubat'ta İstanbul'da buluşturacak. Forum, 92 ülkeden çok sayıda delegenin katılımıyla yapılacak.

Özel sektör ve kamu iş birliğinin nasıl daha fazla geliştirilebileceğine odaklanacak olan bu yılki forum, 24 ana oturuma ve 132 uluslararası konuşmacıya ev sahipliği yapacak. Yüzlerce melek yatırımcı ve sermaye piyasalarının ana oyuncularının katılacağı forumun ikinci günü Küresel Fon Bulma Sahnesi'nde 42 ülkeden 100 start-up, küresel yatırımcılara sunumlar yapacak.

Bu yılki oturumlara Nelson Mandela'nın torunu Swati Mandela da katılacak. Dünyanın ilk unicorn'larından birinin kurucusu olan, eski Singapur Milletvekili Prof. Inderjit Singh de burada bir konuşma yapacak.

Uluslararası 7 anlaşma imzalanacak

Forumda 7 uluslararası anlaşmanın imzalanması beklenirken, 2 yatırımcı toplantısı da düzenlenecek. 92 ülkeden davetli 260 özel yatırımcıya, Malezya Ticaret Bakanı Datuk Darell Leiking ve Arnavutluk Girişimcilik Bakanı Eduard Shalsi özel sunum gerçekleştirecek.

Ayrıca, Macaristan İhracat Tanıtım Ajansı (HEPA), İspanya Yatırım Ajansı (ICEX), Bahrain Ticaret Odası (BCCI), UNIDO, Anadalucia Hükümeti Yatırım Ajansı, Katar Kalkınma Bankası (QDB), Rusya Federasyonu Investoro Yatırım Ajansı, Nasdaq ve Dünya Bankası IFC güçlü delegasyonlarla foruma katılım sağlayacak.

Türkiye'yi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan’ın temsil edeceği foruma Kraliyet Akademisi Başkanı Princess Dr. Nesrin El Hashemite de konuşmacı olarak katılacak.

Mauritius 6. Devlet Başkanı Prof Ameenah Gurib-Fakim, Malezya Ticaret Bakanı Datuk Darell Leiking, Arnavutluk Girişimcilik Bakanı Eduard Shalsi, Mali Ekonomi Bakanı Safia Boly ve Meksika Dışişleri Bakan Yardımcısı Martha Delgado Peralta'nın konuşma yapacakları foruma, Portekiz ve Tunus'tan eski siyasetçiler de katılacak.

Dünyanın en büyük borsalarından "Nasdaq Sohbeti" gerçekleştirilecek

Ana oturumların yanı sıra "Nasdaq Sohbeti" de forumda yerini alacak. Dünyanın en büyük borsalarından Nasdaq'ın Başkan Yardımcısı Carsten Borring, küçük işletmelerin halka açılmalarında takip edilmesi gereken adımları aktaracak.

Forumun ilk günü merkezi İsviçre’de bulunan WAPPP-Dünya Özel Sektör-Kamu İşbirliği Teşkilatı'nca bir masterclass düzenlenecek. İkinci gün ise Macaristan İhracat Tanıtım Ajansı Başkanı Balazs Hendrich, Toys R US yatırımcısı Paulo Andrez, Nasdaq Başkan Yardımcısı Carsten Borring gibi önemli isimlerin katılacağı, hem girişimcileri hem de yatırımcıları ilgilendiren 6 ayrı workshop gerçekleştirilecek.

Öte yandan, forumun ilk akşamı Dünya Mükemmellik Ödülleri’nin resepsiyon ve gala yemeği gerçekleştirilecek.