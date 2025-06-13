500 milyar Euro ayrıldı: Almanya ekonomiyi 'rayına oturtuyor'

Almanya, ekonomik durgunluğu aşmak ve altyapı sistemlerini modernize etmek amacıyla 500 milyar euroluk dev bir yatırım planı hazırladı. Plan çerçevesinde, ülkenin yıllardır eleştirilen demiryolu ağına öncelik verilecek.

Konuya yakın kaynaklara göre, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil, yalnızca bu yıl içinde tren bağlantılarının güçlendirilmesi için 10,5 milyar euroya kadar kaynak aktarılmasını öneriyor. Ayrıca, devlete ait demiryolu işletmesi Deutsche Bahn, 2025 yılı için planlanan 22 milyar euroluk altyapı yatırımının büyük kısmını alacak.

Bu kapsamda yapılacak diğer önemli yatırımlar arasında geniş bant internet altyapısının güçlendirilmesi için 3 milyar euro, köprülerin modernizasyonu için ise 1 milyar euro ayrılması planlanıyor.

Altyapı fonunun 2025 sonrasında yıllık 35 milyar euro seviyesine çıkarılması hedefleniyor. Bu büyük planın, Eylül ayında Almanya Parlamentosu’nun her iki kanadında da onaylanması bekleniyor.

Altyapı yatırımları, Almanya’da üç yıldır devam eden ekonomik durgunluğun aşılması için hazırlanan geniş kapsamlı paketlerin önemli bir parçası. Hükümet geçtiğimiz hafta ayrıca, 2025-2029 dönemini kapsayan 46 milyar euroluk kurumlar vergisi indirimi paketini de kabul etmişti.