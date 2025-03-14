500 milyar Euro'luk fonda uzlaşı sağlandı! Alman piyasaları yükselişte...

Almanya’da CDU/CSU, SPD ve Yeşiller Partisi, 500 milyar Euro'luk savunma ve yatırım paketi fonu konusunda uzlaştı. Fonun, 18 Mart’ta Federal Meclis’teki oylamada desteklemesi bekleniyor.

Söz konusu uzlaşmanın duyurulmasının ardından DAX 40 endeksi yaklaşık yüzde 2 artış gösterirken, Almanya’nın 10 yıllık tahvillerinin getirisi arttı, Euro da dolara karşı değer kazandı.

Anayasadaki borç freni gevşetilebilecek mi?

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz, Almanya’da ekonomik büyümeyi canlandırmak ve askeri harcamaları artırmak için 500 milyar Euro'luk bir fonu Alman parlamentosu'nun onaylamasını istiyordu. Onay için Yeşiller partisinin desteğine ihtiyaç duyan Merz, sonunda istediğini aldı.

2009'da yürürlüğe giren ve bütçe açığının ülkenin Gayri Safi Yurt İçi Hasılasının yüzde 0,35'ini geçmemesi kuralı getirerek hükümetin borçlanmasını sınırlayan "borç freninin" belirli savunma harcamaları için gevşetilmesi de Merz’in diğer istekleri arasında yer alıyor.

Federal Meclis görüşmeleri 18 Mart'ta yapılacak

4 Mart’ta CDU/CSU ve SPD daha yüksek savunma harcamaları için anayasada borç freninin gevşetilmesi ve altyapı alanlarında acilen ihtiyaç duyulan yatırımlar için 500 milyar Euro'luk fon kurulması konusunda anlaşmıştı.

Borç frenini gevşetmek için anayasadaki ilgili maddenin değişmesi gerekiyor. Ancak Meclis'te, CDU/CSU ve SPD anayasa maddesini değiştirecek sandalye sayısına ulaşamadığı için Yeşillere ihtiyaç duyuluyordu. Federal Meclis'te 18 Mart’ta savunma ve yatırım paketine ilişkin görüşmeler yapılacak.