500 milyon euroluk iş birlikleri ‘Yapı’lacak

Hamide HANGÜL

Türkiye’de her yıl dü­zenlenen Yapı Fuarı Turkeybuild İstanbul, bu yıl 47’inci defa TÜYAP Fu­ar merkezinde kapılarını aç­tı. Avrupa’dan Ortadoğu’ya Uzakdoğu’dan Afrika’ya kadar 125’i yabancı, toplam 437 ka­tılımcının yer aldığı fuarda, in­şaat ve yapı sektörüne yönelik 100’lerce ürün ve hizmet yerli ve yabancı alıcılarla buluştu. Bu yıl düzenlenen fuarda 500 milyon euroluk ticari işbirlik­lerinin gerçekleştirilmesi he­defleniyor. Fuar ile ilgili bilgi­ler veren ve gazetecilerin so­rularını yanıtlayan icaevents Fuar Direktörü Banu Keskin, bu yıl düzenlenen fuara Çin, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Mısır, Malezya, Avrupa ülke­leri, Cezayir, Kuzey Afrika ül­kelerinden gelen 121 yabancı katılımcı olduğunu söyledi.

“Fuarda 765 marka yer alıyor”

Yerli ve yabancı toplam 437 katılımcı olduğuna işaret eden Keskin, “Yapı anlamında bü­tün sektörler şu an fuarımızda yer alıyorlar, 300'e yakın ürün grubu temsil ediliyor. Şu anda 765 marka fuarımızda yer alı­yor. Bir firmaya ait birkaç mar­ka da distribütörler de burada. Yapıya dair ne varsa bu fuar­da ziyaretçilerimiz bulabili­yor. Markalar, hem kendi üret­tikleri ürünleri hem de yurt dışındaki firmaların ürünleri ile gelebiliyor. Fuarımıza gün­lük 10 bin ziyaretçi bekliyoruz. Fuar süresince çoğu profesyo­nel olmak üzere toplam 50 bi­ne yakın ziyaretçi bekliyoruz. 400’ün üzerinde VIP satın alı­cıyı ağırlıyoruz. Bu yıl fuar sü­resince 500 milyon euroluk ti­cari işbirliklerinin gerçekleş­mesini bekliyoruz. Geçen yıl bu rakam 450 milyon euro se­viyesindeydi” diye konuştu.

“Online gelmek isteyenler katlandı”

Ticaret savaşlarının etkisi­nin fuarda görülüp görülme­diği yönündeki bir soru üze­rine Banu Keskin, “Katılımcı olarak olmadı, çünkü zaman aralığı çok dardı. Çünkü fuar rezervasyonları aylar önce­sinden yapıldı. Ancak Çin’den gelen bir heyetle birlikteydim. Onlar bu pazarda daha fazla bulunmak istediğini belirtti. Çünkü sadece Türkiye'de de­ğil, çevre ülkelere de ulaşım sağlama imkanı var. Ameri­ka’ya ürün satmak istediğin­de Türkiye’de üretmek da­ha avantajlı hale gelecek. An­cak şunu da belirtmekte fayda var. Online olarak geleceğini beyan eden ziyaretçi sayımız, geçen yılın kat ve kat üstünde. Bunun da satın alma niyetinin devam ettiğini gösteriyor” ya­nıtını verdi. Bu yıl üniversite öğrencilerinin de fuarda yer aldığını söyleyen Keskin, “Şu anda 30 üniversiteden katılım var” dedi.

Çin’den yoğun katılım var

Bu yıl fuarın 15 bin 500 metrekare alanda gerçekleştiğini söyleyen Banu Keskin, ortalama kiralamanın 45 metrekare, en büyük alan kiralamasının da 195 metrekare ile gerçekleştiğini belirterek, “Anadolu’nun çeşitli illerinden de katılımcılarımız var. Ancak ağırlık İstanbul ve Marmara bölgesinden” dedi. Bu yıl Çin’in yoğun katılım gösterdiğinin görüldüğünü söyleyen Keskin, bu yıl Mısır’ın da fuara katıldığını söyledi.

Fuarımız devlet teşviki kapsamında

Türkiye’nin aynı zamanda yapı ürünlerinde ihracatçı olduğuna işaret eden Banu Keskin, fiyat avantajının da Türkiye’yi cazip konuma getirdiğini, ayrıca ulaşılabilirliğin de rekabette öne çıkardığını söyledi. Keskin, “Kalite ve fiyatın optimal noktada buluşması olarak düşündüğümüzde, Türkiye avantajlı durumda” diye konuştu. Keskin, fuarın devlet teşviki kapsamında olduğunu da vurguladı.