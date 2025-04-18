500 milyon euroluk iş birlikleri ‘Yapı’lacak
Yapı Fuarı, İstanbul TÜYAP fuar merkezinde kapılarını açtı. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen 125’i yabancı toplam 437 katılımcının yer aldığı fuarda, 500 milyon euroluk ticari işbirlikleri yapılması bekleniyor.
Hamide HANGÜL
Türkiye’de her yıl düzenlenen Yapı Fuarı Turkeybuild İstanbul, bu yıl 47’inci defa TÜYAP Fuar merkezinde kapılarını açtı. Avrupa’dan Ortadoğu’ya Uzakdoğu’dan Afrika’ya kadar 125’i yabancı, toplam 437 katılımcının yer aldığı fuarda, inşaat ve yapı sektörüne yönelik 100’lerce ürün ve hizmet yerli ve yabancı alıcılarla buluştu. Bu yıl düzenlenen fuarda 500 milyon euroluk ticari işbirliklerinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Fuar ile ilgili bilgiler veren ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan icaevents Fuar Direktörü Banu Keskin, bu yıl düzenlenen fuara Çin, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Mısır, Malezya, Avrupa ülkeleri, Cezayir, Kuzey Afrika ülkelerinden gelen 121 yabancı katılımcı olduğunu söyledi.
“Fuarda 765 marka yer alıyor”
Yerli ve yabancı toplam 437 katılımcı olduğuna işaret eden Keskin, “Yapı anlamında bütün sektörler şu an fuarımızda yer alıyorlar, 300'e yakın ürün grubu temsil ediliyor. Şu anda 765 marka fuarımızda yer alıyor. Bir firmaya ait birkaç marka da distribütörler de burada. Yapıya dair ne varsa bu fuarda ziyaretçilerimiz bulabiliyor. Markalar, hem kendi ürettikleri ürünleri hem de yurt dışındaki firmaların ürünleri ile gelebiliyor. Fuarımıza günlük 10 bin ziyaretçi bekliyoruz. Fuar süresince çoğu profesyonel olmak üzere toplam 50 bine yakın ziyaretçi bekliyoruz. 400’ün üzerinde VIP satın alıcıyı ağırlıyoruz. Bu yıl fuar süresince 500 milyon euroluk ticari işbirliklerinin gerçekleşmesini bekliyoruz. Geçen yıl bu rakam 450 milyon euro seviyesindeydi” diye konuştu.
“Online gelmek isteyenler katlandı”
Ticaret savaşlarının etkisinin fuarda görülüp görülmediği yönündeki bir soru üzerine Banu Keskin, “Katılımcı olarak olmadı, çünkü zaman aralığı çok dardı. Çünkü fuar rezervasyonları aylar öncesinden yapıldı. Ancak Çin’den gelen bir heyetle birlikteydim. Onlar bu pazarda daha fazla bulunmak istediğini belirtti. Çünkü sadece Türkiye'de değil, çevre ülkelere de ulaşım sağlama imkanı var. Amerika’ya ürün satmak istediğinde Türkiye’de üretmek daha avantajlı hale gelecek. Ancak şunu da belirtmekte fayda var. Online olarak geleceğini beyan eden ziyaretçi sayımız, geçen yılın kat ve kat üstünde. Bunun da satın alma niyetinin devam ettiğini gösteriyor” yanıtını verdi. Bu yıl üniversite öğrencilerinin de fuarda yer aldığını söyleyen Keskin, “Şu anda 30 üniversiteden katılım var” dedi.
Çin’den yoğun katılım var
Bu yıl fuarın 15 bin 500 metrekare alanda gerçekleştiğini söyleyen Banu Keskin, ortalama kiralamanın 45 metrekare, en büyük alan kiralamasının da 195 metrekare ile gerçekleştiğini belirterek, “Anadolu’nun çeşitli illerinden de katılımcılarımız var. Ancak ağırlık İstanbul ve Marmara bölgesinden” dedi. Bu yıl Çin’in yoğun katılım gösterdiğinin görüldüğünü söyleyen Keskin, bu yıl Mısır’ın da fuara katıldığını söyledi.
Fuarımız devlet teşviki kapsamında
Türkiye’nin aynı zamanda yapı ürünlerinde ihracatçı olduğuna işaret eden Banu Keskin, fiyat avantajının da Türkiye’yi cazip konuma getirdiğini, ayrıca ulaşılabilirliğin de rekabette öne çıkardığını söyledi. Keskin, “Kalite ve fiyatın optimal noktada buluşması olarak düşündüğümüzde, Türkiye avantajlı durumda” diye konuştu. Keskin, fuarın devlet teşviki kapsamında olduğunu da vurguladı.