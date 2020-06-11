500 milyon lira ihracatçının 'hizmet'inde

11 Haziran 2020

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hizmet İhracatçıları Birliği üyeleriyle video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. Geçen yıl hizmet ticareti fazlasının yüzde 18,6 artarak 31 milyar dolardan 36,9 milyar dolara yükseldiğini, bunu hizmet ticaretinde oldukça başarılı ve doğru yolda olunduğunun işareti olarak gördüklerini vurgulayan Pekcan, şöyle konuştu: Hizmet ihracatımızın kilit sektörlerinden olan sağlık turizmi, bilişim, film, dizi, eğitim sektörlerinin yanı sıra yönetim danışmanlığı, gayrimenkul, lojistik, gastronomi, perakende ve konaklama sektörlerimizin uluslararası pazarlara açılmasına ve bu pazarlarda rekabet gücü kazanarak kalıcı olmalarına yönelik harcamalara destek vermeyi sürdürüyoruz. Hizmet ihracatçılarımıza uyguladığımız destek programlarımız kapsamında 2012 yılından bu yıla kadar 1166 ihracatçımıza 635 milyon lira destek vermiş bulunmaktayız. Bunun da 254 milyon lirası 2019 yılında gerçekleşti. İhracatçılarımıza 2012'den bu yana 635 milyon lira destek verilmişken, sadece 2020 bütçemize 500 milyon lira kaynak koyduk. İçinde bulunduğumuz pandemi etkisiyle bunun ancak 91 milyon 500 bin liralık kısmının kullanıldığını görüyoruz. Bu anlamda biz Bakanlık olarak rekor sayılacak bir bütçe koyduk, inşallah yıl sonuna kadar sizlerin de mevcut motivasyonuyla bu bütçeyi kullandırmak üzere hazırız."

“362 hizmet ihracatçı firmaya 598 pasaport verildi”

Bakan Pekcan, hizmet ihracatçılarının yurt dışı faaliyetleri ne kadar artarsa sağlanacak desteklerin de bu oranda yükseleceğini dile getirdi. Hususi damgalı pasaport hakkı verilmesine ilişkin uygulamanın sürdüğünü anımsatan Pekcan, bugüne kadar 362 hizmet ihracatçı firmaya 598 pasaport tanımlandığını bildirdi.

"Sağlık hizmetleri öne çıkacak gibi görünüyor"

Türk hizmet sektörlerinin kalitesinin dünya çapında kanıtlandığını ve kabul gördüğünü vurgulayan Pekcan, şu değerlendirmede bulundu: "Hizmet sektörleri arasında en çok potansiyeli olan sektörlerden biri de sağlık hizmetleri olarak karşımıza çıkıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da altını çizdiği üzere bu pandemi süreciyle beraber sağlık hizmetleri sektörümüz de ön plana çıkacak gibi görünüyor. Dizilerimiz, bilgisayar oyunlarımız, müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetlerimizi birçok ülkeye ihraç ediyoruz. Ülkemiz şu anda en çok yabancı hasta çeken ülkeler arasında bulunmaktadır. Pandemi sürecinde ülkemizin güçlü sağlık sistemiyle ve açtığı yeni hastanelerle yazdığı başarı hikayesi, salgın sonrası meyvelerini verecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da belirtildiği üzere, Türkiye'nin 'sağlık üssü' olma hedeflerine ulaşmak için oldukça uygun bir ortam hazır bulunmaktadır."

"Peak, hizmet ticaretinin potansiyeli açısından çok önemli bir örnek"

Bilişim sektörünün en önemli bileşenlerinden dijital oyun sektöründeki ihracatçıların bugünlerde herkesi gururlandıran bir başarı hikayesine imza attıklarını vurgulayan Pekcan, "Peak Games, Bakanlığımız desteklerinden de faydalanan ve sektörün önemli oyuncularından biri haline gelmişti. Zynga tarafından satın alınmasını hizmet ticaretinin potansiyeli açısından da çok önemli bir örnek olarak görüyoruz. Hizmet sektörlerinin tüm kollarında benzer başarıları saymak mümkün. Gelecekte başarı hikayelerimizin sayıları sizlerin sayesinde artmaya devam edecek" diye konuştu.