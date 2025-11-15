500 milyon sterlin teklif etmişlerdi, vazgeçtiler

ABD merkezli özel sermaye şirketi RedBird Capital Partners, yaklaşık 500 milyon sterlinlik Telegraph satın alma teklifini geri çekti. 170 yıllık gazete böylece üçüncü kez yeni yıla bir sahibi olmadan giriyor. Fonun kararı, kurum içinde anlaşmaya karşı yükselen itirazların ve politik hassasiyetlerin etkisiyle alındı.

Barclay Ailesi'nin borç krizi

Telegraph’ın satış süreci 2023’te, gazetenin sahibi Barclay ailesinin 1 milyar sterlini aşan borcu nedeniyle Lloyds Bank tarafından varlıklara el konulmasıyla başlamıştı.

Lloyds, satış sürecini yürütmesi için Goldman Sachs’ı görevlendirmişti.

Telegraph Genel Yayın Yönetmeni Chris Evans, gazete çalışanlarının “büyük bölümünün bu teklife karşı olduğunu” söylerken, sürecin “çok uzadığı” ve Telegraph’ın gazeteciliğe yatırım yapan bir sahibi hak ettiğini vurguladı.