500 ve 1000 TL'lik banknotlar mı çıkıyor? Merkez'den iddalara cevap

Enflasyondaki yükseliş ve TL'deki değer kaybının ardından en büyük banknot olan 200 TL'nin kullanımdaki payı arttı. Her alışverişte deste deste para çıkaran vatandaş durumdan şikayetçi hale gelirken, piyasada 500 ve 1000 TL'lik banknotların çıkacağı beklentisi büyüdü.

Ancak CNBC-e'nin ulaştığı Merkez Bankası yetkilileri yeni banknot iddialarını yalanladı.

200 TL’nin payı 16 yılda yüzde 80,4’e çıktı

Şu an tedavülde bulunan 5, 10, 20, 100 ve 200 TL'lik banknotlardan 200 TL’nin payı 16 yılda yüzde 16’dan yüzde 80,4’e çıktı.

En büyük banknotun kullanımdaki payının artması 500 ve 1000 TL'lik yeni banknot iddilarını gündeme getirirken ATM’lerde de 50 TL'nin altındaki banknotlar daha az çıkıyor. Müşterisinin nakit talebini karşılamak için çaba gösteren banka yönetimleri ise giderek daha fazla 200’lük kullanıyor.

'İhtiyaç görülürse gerekli adımları atacağız'

TCMB Başkanı Fatih Karahan ise ihtiyaç halinde yeni banknot basımının düşünülebileceğini belirterek, tedavüldeki küpür kompozisyonu değişimlerinin takip edildiğini söylüyor.

Öte yandan Türkiye'de para basma yetkisine sahip kurum Merkez Bankası. Merkez Bankası ise yeni banknot kararını belli durumlar dahilinde veriyor.