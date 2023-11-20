“500 yatırımcı Batman’da fabrika için yer istiyor”

Batman'da konuşan Şimşek, Türkiye Yüzyılı'nda Batman'ın Türkiye'nin en önemli üretim üslerinden biri olacağına inandığını söyledi. Şimşek, "Bütün bölgeleri, illeri geliştirmek, kalkındırmak ana hedefimiz. Batman bu anlamda büyük bir fırsat penceresine sahip. Altıncı bölgede olması hasebiyle büyük teşvikler var. Bunun sayesinde bugün Batman OSB'de yer yok. 500 yatırımcı bizden fabrika için yer talep ediyor" dedi. Batman ziyaretini tamamlayan Şimşek ve Uraloğlu, Gaziantep'te de temaslarda bulundu.

İki bakan, "Şahinbey 100. Yıl Tünelleri Işık Görme" törenine katıldı. Bakan Uraloğulu buradaki konuşmasında, Gaziantep'in yakalamış olduğu ivmeyi hızlandırmaya gayret ettiklerini aktardı. Uraloğlu, "Yani havaalanı var, otoyol var, bölünmüş yollar var, ne kaldı? Yüksek hızlı tren... Şimdi Gaziantep'i yüksek hızlı trenle tanıştırıyoruz. 2028 yılına girmeden Gaziantep'e yüksek hızlı treni getireceğiz" dedi.