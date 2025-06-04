500 yeni uçak gündemde: Çin, Airbus ile dev siparişi görüşüyor

Bloomberg News'a konuşan kaynaklara göre Çin, Avrupa Birliği liderlerinin önümüzdeki ay Pekin’e yapacağı ziyaret öncesinde Airbus SE'den yüzlerce uçak siparişi vermeyi değerlendiriyor.

İsmini vermek istemeyen kaynaklar, Çinli havayolu şirketleriyle Airbus arasında görüşmelerin sürdüğünü ve anlaşmanın 200 ila 500 arasında uçağı kapsayabileceğini bildirdi. Siparişin hem dar gövde hem de geniş gövde yolcu uçaklarını içermesi bekleniyor.

Bir kaynak, görüşülen sipariş miktarının yaklaşık 300 civarında olduğunu belirtirken, görüşmelerin halen sürdüğü ve anlaşmanın zamanlaması ya da büyüklüğünün değişebileceği ifade edildi.

Bu potansiyel alım, hem Avrupa-Çin ekonomik ilişkilerini güçlendirme amacını taşıyor hem de Çin'in iç ve dış hatlardaki yolcu trafiğini karşılamaya yönelik stratejik hamlelerinden biri olarak görülüyor.

Airbus ve Çin hükümeti konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.