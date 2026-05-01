500’den fazla çalışanı olan kardeş şirketler konkordato istedi

Türkiye’de ekonomik dalgalanmaların etkisiyle konkordato başvurularında artış yaşanırken, Gaziantep’in köklü tekstil firmalarından Flament Tekstil ve Flament Sentetik konkordato talebinde bulundu.

Gaziantep 1’inci Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketler ile şirket sahipleri Murat Özkeçeci ve Mesut Özkeçeci hakkında 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti verilmesine karar verdi.

Yaklaşık 27 yıldır faaliyet gösteren şirketlerin toplam 60 bin metrekare kapalı alana sahip 3 fabrikası bulunuyor. Tekstil ve sentetik üretim alanında faaliyet gösteren firmalarda 500’den fazla kişinin çalıştığı belirtiliyor.

Şirketlerin toplam sermaye büyüklüğünün ise 1 milyar 250 milyon lira seviyesinde olduğu ifade edildi.

Mahkemeden alacaklılara çağrı

Mahkeme kararında, alacaklıların konkordato sürecine itiraz etme hakkı bulunduğu hatırlatıldı. Alacaklıların, konkordato verilmesini gerektiren şartların oluşmadığını delilleriyle sunarak mahkemeden talebin reddini isteyebileceği belirtildi.

Sürecin yakından takip edilmesi amacıyla üç kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirildi. Mahkeme ayrıca şirketlerin yapacağı ödemelerin komiser onayına bağlı olmasına karar verdi.