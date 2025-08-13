54 ülkeye uçuş var, ticaret 7 kat arttı: Türkiye-Afrika ticaret hacmi 40 milyar dolara yaklaşıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 13. Dünya Sektörler Arası İşbirliği (WCI) Forumu’nda yaptığı konuşmada, Türk müteahhitlerin Afrika kıtasında bugüne kadar 2 bin 39 inşaat projesini tamamladığını açıkladı.

Bolat, bu projelerin toplam değerinin 97,5 milyar dolara ulaştığını belirterek, “Türk müteahhitlik sektörü, dünyada gerçekleştirdiği 544 milyar dolarlık inşaat projelerinin yüzde 18’ini Afrika’da yaptı” dedi.

Ticarette hızlı artış

2003 yılında 5,4 milyar dolar olan Türkiye-Afrika ticaret hacminin 2024’te 36,5 milyar dolara yükseldiğini söyleyen Bolat, yıl sonunda bu rakamın 40 milyar dolara yaklaşacağını tahmin ettiklerini dile getirdi. İhracatın 21,8 milyar dolar, ithalatın ise yaklaşık 15 milyar dolar seviyesinde olduğunu aktardı.

Türk yatırımcıların Afrika’da 2,3 milyar dolarlık yatırım yaptığını ve 35 bin kişiye istihdam sağladığını vurgulayan Bolat, “Afrika bizim için uzak değil, tarihsel bağlarımız çok güçlü” ifadelerini kullandı.

Diplomatik ve lojistik bağlar güçlendi

Bolat, 2003 yılında sadece 12 Afrika ülkesinde büyükelçilik bulunduğunu, bu sayının bugün 44’e ulaştığını ve yakında 50’ye çıkmasının hedeflendiğini söyledi. Ticaret müşavirliği sayısının ise 4’ten 31’e yükseldiğini kaydetti.

Türk Hava Yolları’nın 54 Afrika ülkesine uçtuğunu hatırlatan Bolat, bu ulaşım ağının ticaret ve turizmde önemli rol oynadığını ifade etti.

Hizmet ihracatı ve turizm

Türkiye’nin Afrika’ya 2023 yılında 6 milyar dolarlık hizmet ihracatı yaptığını belirten Bolat, aynı dönemde Afrika’dan Türkiye’ye 5,1 milyar dolarlık hizmet ithalatı gerçekleştiğini söyledi. Geçen yıl 1,5 milyon Afrikalı turistin Türkiye’yi ziyaret ettiğini, 2024’ün ilk 6 ayında bu sayının 600 bine ulaştığını açıkladı.