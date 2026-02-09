54 yıllık spor devi kepenk indiriyor: İflas yok ama...

ABD'de spor malzemeleri ve outdoor ekipman perakendecileri için zorlu dönem devam ediyor. Son yıllarda çok sayıda büyük zincir ya iflas etti ya da mağazalarını tamamen kapattı. Ulusal ölçekte Dick’s Sporting Goods ve Academy Sports ayakta kalmayı başarırken, sektörde onlarca köklü isim sahneden çekildi.

Online rekabet sporda her zamankinden daha sert

Uzmanlara göre sorun yeni değil... Kriz 2016’da 450 mağazalı perakende zinciri The Sports Authority’nin kapanmasıyla başladı. Yatırım araştırma ve finansal danışmanlık şirketi Telsey Advisory Group'a göre, online rekabet spor perakendesinde her zamankinden daha sert. Buna ek olarak, etkileşimli mağaza konseptiyle öne çıkan Dick’s Sporting Goods gibi oyuncular, sektörde çıtayı yukarı taşıdı.

Tarife, maliyet ve tüketici baskısı

Sektörü zorlayan bir diğer başlık ise tarifeler, artan maliyetler ve ihtiyari harcamalardan kaçınan tüketici...

Dünyanın en büyük ve en etkili strateji ve yönetim danışmanlığı şirketlerinden biri olan McKinsey’in Spor Malzemeleri Sektörü 2025 raporuna göre, spor perakendecilerinin yüzde 84’ü jeopolitik ortamın işlerini olumsuz etkilemesinden endişe ediyor. Bu tablo, satışları yavaşlatırken mağaza trafiğini de düşürdü.

120 metrekareden 4 bin 600 metrekareye...

1971’de Michigan’ın Burton kentinde 120 metrekarelik küçük bir dükkân olarak kurulan Rocky’s, zamanla yaklaşık 4 bin 600 metrekarelik büyük bir mağazaya dönüştü. Kurucusu Paul 'Rocky' Roll’un ailesi, kapanma kararının kolay alınmadığını vurguladı.

Şirket, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada "Bu bizim için buruk bir gün. Veda etmek zor ama yıllardır gördüğümüz destek için minnettarız" ifadelerini kullandı.

Tasfiye satışı başladı

Rocky’s, tasfiye satışları konusunda uzman Liquid Assets ile anlaştı. 7 Şubat 2026 itibarıyla tasfiye satışı başladı. Satış 12 hafta sürecek. Tüm departmanlarda indirim uygulanacak. Outdoor ekipman, giyim, aksesuar ve mağaza demirbaşları satılacak.

Bina da satışa çıkarılacak

Burton Belediye Başkanı Duane Haskins, kapanışı "şehir için üzücü" olarak nitelendirdi. Sosyal medyada yüzlerce müşteri mağazaya veda mesajları paylaştı. Rocky’s, yıllar içinde müşteri hizmetleri ve ürün kalitesiyle bölgesel bir simge haline gelmişti.

Kapanma dalgası devam ediyor

2020’dan bu yana Olympia Sports, Moosejaw, Bob’s Stores, Eastern Mountain Sports, Next Adventure ve Orvis gibi birçok marka mağaza kapattı ya da küçülmeye gitti. Sektör uzmanlarına göre, fiziksel spor perakendesi daha az mağaza, daha yüksek deneyim ve daha güçlü sermaye dönemine giriyor.