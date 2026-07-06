55 yıllık sandviç zincirinde kriz: Maaş krizi şube kapanmalarını beraberinde getirdi

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ABD'de uzun yıllardır faaliyet gösteren sandviç zinciri Beef-a-Roo, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle birçok şubesini aniden kapatma kararı aldı. Şirketin maaş ödemelerinde yaşanan gecikmelerin ardından gelen bu gelişme, çalışanlar arasında tepkiye neden oldu.

Maaş krizi şube kapanmalarını beraberinde getirdi

Restoran sektöründe çalışan maaşlarının ödenememesi, şirketlerin finansal açıdan zor durumda olduğunun en önemli göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Beef-a-Roo'da da benzer bir tablo yaşandı.

Şirket bünyesindeki bazı çalışanlar maaşlarını alamadıklarını belirtirken, bazı restoranların ise gıda stoklarının tükenmesi nedeniyle hizmet veremediği ifade edildi. Aynı dönemde şirketin resmi internet sitesi ile mobil sipariş uygulaması da erişime kapandı.

Birçok eyalette şubeler kapatıldı

Beef-a-Roo tarafından yapılan açıklamada, bazı restoranların faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Şirket Başkan Yardımcısı Jeremy Wise, alınan kararın kolay olmadığını belirterek, "Bu kararlar çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve bulunduğumuz toplulukları etkiliyor. Ancak Beef-a-Roo'nun uzun vadeli başarısını güvence altına almak için bugün zor kararlar almak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Şirket: Maaşlar eksiksiz ödenecek

Çalışanların maaşlarının gecikmesiyle ilgili açıklama yapan Wise, sorunun mevcut maaş dönemine ilişkin finansman sürecinde yaşanan beklenmedik bir aksaklıktan kaynaklandığını söyledi.

Şirket, tüm çalışanların ücretlerinin eksiksiz ödeneceğini belirtirken, ödemelerin tek seferde değil, kademeli olarak gerçekleştirildiğini açıkladı. Ancak maaşların ne zaman tamamen yatırılacağına ilişkin net bir tarih paylaşılmadı.

Çalışanlar greve çıktı

Maaşlarını alamadıklarını belirten Beef-a-Roo çalışanları, 3 Temmuz'da Rockford bölgesindeki bir restoranda grev düzenledi.

Çalışanlar yaptıkları açıklamada, "Ücretsiz çalışmayacağız." diyerek şirket yönetimine tepki gösterdi. Ayrıca bölge halkına destek çağrısında bulunan çalışanlar, grev boyunca kendilerine su, buz ve pankart malzemesi desteği verilmesini istedi.

Şirket yeniden açılacağını söylüyor

Beef-a-Roo yönetimi, kapatılan restoranların tamamen kapanmadığını, faaliyetlerinin yalnızca "geçici olarak durdurulduğunu" açıkladı.

Şirket, kapanan şubelerin ne zaman yeniden hizmet vermeye başlayacağına ilişkin kesin bir tarih vermedi. Ayrıca uygun şartları sağlayan çalışanlara farklı şubelerde görev alma imkânı sunulacağı da bildirildi. Şirket yetkilileri ise süreçle ilgili daha fazla yorum yapmadı.