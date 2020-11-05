56 ülkenin girişimcileri Teknopak İstanbul’un kuluçka merkezinde büyüyecek

05 Kasım 2020

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF), Teknopark İstanbul’la işbirliği anlaşması imzaladı. Bu anlaşma ile 56 İslam ülkesinde yarışmalarla seçilecek çekirdek girişimlerin Türkiye’de kuluçkaya alınarak, Türkiye girişimcilik ekosistemine dahil edilmesi planlanıyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, dünyadaki 56 İslam ülkesindeki Müslüman gençleri temsil eden ICYF, bu ülkelerde gençlik faaliyetleri, gençliğin çıkarlarının savunulması, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi, eğitimin ve gençlerin ahlaki değerlerinin teşvik edilmesinin yanı sıra kültürlerarası ve medeniyetler arası diyaloğun gelişmesine katkı sağlamak gibi çalışmaların koordinasyonu için çalışan bir sivil toplum örgütü.

Teknopark İstanbul’la yapılan işbirliği anlaşması kapsamında 56 İslam ülkesindeki girişimcilerin kuluçka merkezinin deneyim ve tecrübelerinden yararlanması sağlanacak. Çeşitli projelerle bir seçim sürecinden geçirilmesi planlanan girişimciler arasında başarılı olanlar Teknopark İstanbul’un kuluçka merkezine alınacak. Burada farklı eğitimlerden geçirilecek girişimcilerin uluslararası piyasada da görünür olması sağlanacak. Anlaşma ile temel hedef ise Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin büyütülüp çeşitlendirilmesinin yanı sıra Türkiye’ye yabancı yatırımcıları da çekmek.

"56 İslam ülkesindeki çekirdek girişimler Türkiye’de kuluçkaya alınacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ICYF Başkanı Taha Ayhan, Türkiye’de kuluçka merkezlerinde ciddi bir bilgi birikimi oluştuğunu ve bu bilgi birikiminin diğer İslam ülkelerindeki girişimci gençlerle paylaşılması gerektiğini söyledi.

Bunun için Teknopark İstanbul’la bir işbirliği anlaşmasına imza attıklarını aktaran Ayhan, şunları kaydetti: "ICYF olarak Teknopark İstanbul’la gençliğin sorunlarına yaratıcı ve dinamik çözümler geliştirmek, gençleri güçlendirmek, kapasitelerini artırmak ve toplumdaki aktif rollerini geliştirmek için bilim, teknoloji ve girişimcilik alanında ortak etkinlikler düzenleme noktasında bir işbirliği yaptık. Girişimciliği ve buluş odaklı faaliyetleri teşvik etmek amacıyla İstanbul Kuluçka Merkezi, 56 ülkeden seçilecek girişimci gençlere eğitim programları, araştırma ve geliştirme ve mentorlük gibi çeşitli imkanlar sunacak. Kısacası 56 İslam ülkesindeki çekirdek girişimler Türkiye’de kuluçkaya alınacak. Ardından ise uluslararası arenada bu girişimleri vitrine çıkartıp İslam ülkeleri gençliğine yeni fonlar oluşturmak hedeflerimiz arasında yer alıyor."