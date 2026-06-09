56 yıllık fast-food zinciri 700'den fazla şubesini kapatıyor

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Fast food zincirleri artan maliyetler ve düşük kar marjı ile son yılların en zorlu sınavını verirken ABD merkezli bir dev daha küçülmeye gidiyor. Son beş yıldır çeşitli ekonomik sorunlarla boğuşan 56 yıllık fast-food devi Long John Silver's 700'den fazla şubesini kapatma kararı aldı.

ABD'de son 6 yılda işçilik ve gıda maliyetleri yüzde 35 artarken, restoranlar bu ek maliyetleri dengelemek için menü fiyatlarını yüzde 31 oranında artırdı. Artan menü fiyatları ve restoran maliyetlerinin zincirleme etkisi ile satışlar da ciddi oranda yavaşladı.

Yüzlerce şube kapanıyor

Zorlu koşullar 57 yıllık fast-food zinciri Long John Silver's'ın da 2008'deki Büyük Durgunluk'tan bu yana ülke genelinde yaklaşık 706 restoranını kapatmasına yol açtı.

1969'da Lexington, Kentucky'de kurulan deniz ürünleri fast-food restoran zinciri, 2007'de 1081 şube ile hizmet verirken, finansal krizin ardından 800'den fazla yüzlerce şubesini kapattı.

İflas koruma başvurusu

Kapanışları 375 yeni şube ile dengelemeye çalışan fast food devi beklediği satışa ulaşamayınca 1 milyon dolara yakın bir borçla 30 Nisan'da iflas koruma başvurusunda bulunmak zorunda kaldı.

Öte yandan ekonomik zorluklar nedeniyle restoran zincirlerinde kapanma dalgası sürüyor.

Pizza Hut, yeniden yapılanma planı kapsamında 2026'nın ilk yarısında düşük performans gösteren 250 şubesini kapatacağını açıkladı. Papa John's ise toplam 300 restoranını kapatma kararı aldı, bunların 200'ünün 2026 sonuna kadar faaliyetlerine son vermesi planlanıyor.