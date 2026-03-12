580 dolar borçla Baozi işine girdi, şimdi 580 milyon doları var

Liu Huiping, Çin’in Anhui eyaletinde dünyaya geldi. Bölge, geleneksel hamur işi ustalarıyla tanınan bir yer olarak biliniyor. Ailesinin ekonomik yükünü hafifletmek isteyen Liu, ortaokul eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. İlk başta mobilya yapımını öğrenen Liu, daha sonra Çin mutfağının popüler lezzetlerinden biri olan buharda pişirilen mantı (Baozi) üretimine yöneldi.

İlk hamlesi başarısız oldu

Liu’nun girişimcilik yolculuğu 1998 yılında başladı. O dönemde 4 bin yuan yani yaklaşık 580 dolar borç alarak Şanghay’da ilk buharda mantı dükkânını açtı. Ancak tecrübe eksikliği nedeniyle bu ilk girişim kısa sürede başarısız oldu ve Liu ciddi bir borçla karşı karşıya kaldı.

Başarısızlığa rağmen pes etmeyen girişimci, geçimini sağlayabilmek için farklı işlerde çalıştı. Bir süre deniz ürünleri sattı, pazarlarda yılan kesme işi yaptı ve aşçı olarak çalıştı. Tüm bu zorlu süreçlere rağmen iş kurma hayalinden vazgeçmedi.

Binlerce şubeye ulaşan mantı zinciri

Liu Huiping’in yeniden kurduğu iş zamanla hızla büyüdü. Kurduğu buharda mantı markası bugün Çin genelinde 5 binden fazla mağazaya ulaşmış durumda. İşin yıllık gelirinin 180 milyon yuan ( 26 milyon dolar) seviyesine çıktığı belirtiliyor.

Bu büyüme sayesinde Liu’nun kişisel serveti de hızla arttı ve toplam varlığının 580 milyon dolar civarına ulaştığı ifade ediliyor. Böylece küçük bir dükkânla başlayan girişim, dev bir gıda zincirine dönüştü.

Servetini miras bırakmak istemiyor

Başarı hikâyesiyle gündeme gelen Liu Huiping’in yaşam felsefesi de dikkat çekiyor. Girişimci, büyük bir servete sahip olmasına rağmen ev satın almak yerine kirada yaşamayı tercih ediyor. Liu, servetin çocuklara doğrudan bırakılmasının doğru olmadığını ve herkesin kendi başarısını kendisinin yaratması gerektiğini düşünüyor.