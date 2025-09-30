5G ile verimlilik artacak zaman kaybı önlenecek

Türkiye’nin 16 Ekim’de ihalesini gerçekleştire­rek, 1 Nisan 2026’da tam anlamıyla devreye almayı plan­ladığı 5G teknolojisi, sağlayacağı hız, güvenlik ve verimlilikle bir­çok alanda değişim ve dönüşü­mü beraberinde getirecek, haya­tın neredeyse her alanına doku­nacak.

* Türkiye, 1991’de araç tele­fonları aracılığıyla 1G teknolo­jisiyle tanıştı. Cep telefonuyla görüşme, veri aktarımı ve SMS gönderimine olanak sağlayan 2G ise ülkede 1994’te kullanıl­maya başlandı.

* Temmuz 2009 itibarıyla bu teknoloji başka bir boyuta ta­şındı ve 3G teknolojisi kullanı­cılarla buluştu. 1 Nisan 2016’da 4,5G’nin hayata geçmesiyle 3G aboneliğinden 4,5G aboneliğine hızlı bir geçiş süreci gerçekleşti.

Asgari değer 2,1 milyar dolar

* Türkiye’de 2019 yılında­ki resmi testlerle başlayan ve yıllardır devam eden 5G hazır­lık çalışmaları, bu yıl itibarıyla son aşamaya geldi. Resmi Ga­zete’nin 16 Ağustos 2025 tarihli sayısında yayımlanan Cumhur­başkanı Kararı ile 5G yetkilen­dirmesi kapsamında ihaleye çı­kılacak frekansların asgari de­ğerleri belirlendi. Toplamda 11 frekans paketi için asgari değer 2 milyar 125 milyon dolar oldu.

* 30 Nisan 2029’dan itiba­ren işletmecilerin, her yıl elde ettikleri cirolarının yüzde 5’ini BTK’ye ödemesi ve yetkilendir­me süresinin 31 Aralık 2042’ye kadar geçerli olması kararlaştı­rıldı.

* Mobil internet hızını mev­cuda göre en az 10 kat artıracak 5G teknolojisi, Türkiye genelin­de 1 Nisan 2026 itibarıyla herke­sin kullanımına sunulacak.

* Söz konusu teknoloji 4,5G’ye göre yaklaşık 10 kata ka­dar daha hızlı internet bağlantısı sağlayacak. Cihazlar arası ileti­şimde gecikme süresi milisani­yeler düzeyine inecek, bu da ger­çek zamanlı uygulamalar için çok önemli olacak.

* Aynı anda milyonlarca ciha­za bağlantı sunabilecek bu tek­noloji, özellikle akıllı şehirler, nesnelerin interneti (IoT) için ideal olacak.

1 dakikalık işlemler saniyede yapılacak

* 5G, cep telefonları ve diğer kablosuz cihazlar için gelişti­rilen beşinci nesil ağ sistemi, 4,5G’nin devamı niteliğinde an­cak çok daha hızlı, güvenilir ola­cak ve düşük gecikmelerle hiz­met sunacak.

* Film, dizi ve videolar anın­da yüklenip izlenebilecek. Bü­yük dosyalar saniyeler içinde indirilebilecek. Daha önce or­talama hızlarla 4,5G ile 5 daki­kada inen bir film, 5G sayesinde yaklaşık 30 saniyede izlenebile­cek. 4,5G ile 1 dakikada yapılan işlemler, 5G ile saniyelerin altı­na düşecek. Çevrim içi oyunlar takılma olmadan çok daha akıcı oynanabilecek.

* 5G teknolojisi, mobil tele­fonlar, tabletler, otonom araç­larda (kendi kendine giden arabalar), akıllı şehir sistem­leri (trafik kontrolü, enerji yö­netimi), endüstriyel otomasyon (fabrikalar, robotik üretim), uzaktan sağlık hizmetleri, VR ile AR uygulamalarında kulla­nılacak.