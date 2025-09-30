Google Haberler

5G ile verimlilik artacak zaman kaybı önlenecek

4,5G’ye göre yaklaşık 10 kata kadar daha hızlı internet bağlantısı sağlayacak 5G teknolojisi sayesinde filmler dahil büyük dosyalar saniyeler içinde indirilebilecek. Oyunlarda takılmalar devre dışında kalacak, cihazlar arası iletişim gibi imkanlarla verimlilik artacak, zaman kaybının önüne geçilecek.

Türkiye’nin 16 Ekim’de ihalesini gerçekleştire­rek, 1 Nisan 2026’da tam anlamıyla devreye almayı plan­ladığı 5G teknolojisi, sağlayacağı hız, güvenlik ve verimlilikle bir­çok alanda değişim ve dönüşü­mü beraberinde getirecek, haya­tın neredeyse her alanına doku­nacak.

* Türkiye, 1991’de araç tele­fonları aracılığıyla 1G teknolo­jisiyle tanıştı. Cep telefonuyla görüşme, veri aktarımı ve SMS gönderimine olanak sağlayan 2G ise ülkede 1994’te kullanıl­maya başlandı.

* Temmuz 2009 itibarıyla bu teknoloji başka bir boyuta ta­şındı ve 3G teknolojisi kullanı­cılarla buluştu. 1 Nisan 2016’da 4,5G’nin hayata geçmesiyle 3G aboneliğinden 4,5G aboneliğine hızlı bir geçiş süreci gerçekleşti.

Asgari değer 2,1 milyar dolar

* Türkiye’de 2019 yılında­ki resmi testlerle başlayan ve yıllardır devam eden 5G hazır­lık çalışmaları, bu yıl itibarıyla son aşamaya geldi. Resmi Ga­zete’nin 16 Ağustos 2025 tarihli sayısında yayımlanan Cumhur­başkanı Kararı ile 5G yetkilen­dirmesi kapsamında ihaleye çı­kılacak frekansların asgari de­ğerleri belirlendi. Toplamda 11 frekans paketi için asgari değer 2 milyar 125 milyon dolar oldu.

* 30 Nisan 2029’dan itiba­ren işletmecilerin, her yıl elde ettikleri cirolarının yüzde 5’ini BTK’ye ödemesi ve yetkilendir­me süresinin 31 Aralık 2042’ye kadar geçerli olması kararlaştı­rıldı.

* Mobil internet hızını mev­cuda göre en az 10 kat artıracak 5G teknolojisi, Türkiye genelin­de 1 Nisan 2026 itibarıyla herke­sin kullanımına sunulacak.

* Söz konusu teknoloji 4,5G’ye göre yaklaşık 10 kata ka­dar daha hızlı internet bağlantısı sağlayacak. Cihazlar arası ileti­şimde gecikme süresi milisani­yeler düzeyine inecek, bu da ger­çek zamanlı uygulamalar için çok önemli olacak.

* Aynı anda milyonlarca ciha­za bağlantı sunabilecek bu tek­noloji, özellikle akıllı şehirler, nesnelerin interneti (IoT) için ideal olacak.

1 dakikalık işlemler saniyede yapılacak

* 5G, cep telefonları ve diğer kablosuz cihazlar için gelişti­rilen beşinci nesil ağ sistemi, 4,5G’nin devamı niteliğinde an­cak çok daha hızlı, güvenilir ola­cak ve düşük gecikmelerle hiz­met sunacak.

* Film, dizi ve videolar anın­da yüklenip izlenebilecek. Bü­yük dosyalar saniyeler içinde indirilebilecek. Daha önce or­talama hızlarla 4,5G ile 5 daki­kada inen bir film, 5G sayesinde yaklaşık 30 saniyede izlenebile­cek. 4,5G ile 1 dakikada yapılan işlemler, 5G ile saniyelerin altı­na düşecek. Çevrim içi oyunlar takılma olmadan çok daha akıcı oynanabilecek.

* 5G teknolojisi, mobil tele­fonlar, tabletler, otonom araç­larda (kendi kendine giden arabalar), akıllı şehir sistem­leri (trafik kontrolü, enerji yö­netimi), endüstriyel otomasyon (fabrikalar, robotik üretim), uzaktan sağlık hizmetleri, VR ile AR uygulamalarında kulla­nılacak.  

