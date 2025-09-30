5G ile verimlilik artacak zaman kaybı önlenecek
4,5G’ye göre yaklaşık 10 kata kadar daha hızlı internet bağlantısı sağlayacak 5G teknolojisi sayesinde filmler dahil büyük dosyalar saniyeler içinde indirilebilecek. Oyunlarda takılmalar devre dışında kalacak, cihazlar arası iletişim gibi imkanlarla verimlilik artacak, zaman kaybının önüne geçilecek.
Türkiye’nin 16 Ekim’de ihalesini gerçekleştirerek, 1 Nisan 2026’da tam anlamıyla devreye almayı planladığı 5G teknolojisi, sağlayacağı hız, güvenlik ve verimlilikle birçok alanda değişim ve dönüşümü beraberinde getirecek, hayatın neredeyse her alanına dokunacak.
* Türkiye, 1991’de araç telefonları aracılığıyla 1G teknolojisiyle tanıştı. Cep telefonuyla görüşme, veri aktarımı ve SMS gönderimine olanak sağlayan 2G ise ülkede 1994’te kullanılmaya başlandı.
* Temmuz 2009 itibarıyla bu teknoloji başka bir boyuta taşındı ve 3G teknolojisi kullanıcılarla buluştu. 1 Nisan 2016’da 4,5G’nin hayata geçmesiyle 3G aboneliğinden 4,5G aboneliğine hızlı bir geçiş süreci gerçekleşti.
Asgari değer 2,1 milyar dolar
* Türkiye’de 2019 yılındaki resmi testlerle başlayan ve yıllardır devam eden 5G hazırlık çalışmaları, bu yıl itibarıyla son aşamaya geldi. Resmi Gazete’nin 16 Ağustos 2025 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 5G yetkilendirmesi kapsamında ihaleye çıkılacak frekansların asgari değerleri belirlendi. Toplamda 11 frekans paketi için asgari değer 2 milyar 125 milyon dolar oldu.
* 30 Nisan 2029’dan itibaren işletmecilerin, her yıl elde ettikleri cirolarının yüzde 5’ini BTK’ye ödemesi ve yetkilendirme süresinin 31 Aralık 2042’ye kadar geçerli olması kararlaştırıldı.
* Mobil internet hızını mevcuda göre en az 10 kat artıracak 5G teknolojisi, Türkiye genelinde 1 Nisan 2026 itibarıyla herkesin kullanımına sunulacak.
* Söz konusu teknoloji 4,5G’ye göre yaklaşık 10 kata kadar daha hızlı internet bağlantısı sağlayacak. Cihazlar arası iletişimde gecikme süresi milisaniyeler düzeyine inecek, bu da gerçek zamanlı uygulamalar için çok önemli olacak.
* Aynı anda milyonlarca cihaza bağlantı sunabilecek bu teknoloji, özellikle akıllı şehirler, nesnelerin interneti (IoT) için ideal olacak.
1 dakikalık işlemler saniyede yapılacak
* 5G, cep telefonları ve diğer kablosuz cihazlar için geliştirilen beşinci nesil ağ sistemi, 4,5G’nin devamı niteliğinde ancak çok daha hızlı, güvenilir olacak ve düşük gecikmelerle hizmet sunacak.
* Film, dizi ve videolar anında yüklenip izlenebilecek. Büyük dosyalar saniyeler içinde indirilebilecek. Daha önce ortalama hızlarla 4,5G ile 5 dakikada inen bir film, 5G sayesinde yaklaşık 30 saniyede izlenebilecek. 4,5G ile 1 dakikada yapılan işlemler, 5G ile saniyelerin altına düşecek. Çevrim içi oyunlar takılma olmadan çok daha akıcı oynanabilecek.
* 5G teknolojisi, mobil telefonlar, tabletler, otonom araçlarda (kendi kendine giden arabalar), akıllı şehir sistemleri (trafik kontrolü, enerji yönetimi), endüstriyel otomasyon (fabrikalar, robotik üretim), uzaktan sağlık hizmetleri, VR ile AR uygulamalarında kullanılacak.