5G'yi yerli ve milli imkanlarla yapacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) gerçekleştirilen BTK Akademi Kariyer Zirvesi'nde gençlerle bir araya geldi. Karaismailoğlu, Bakanlık olarak hayatın ve hareketliliğin yaşandığı her noktada varlık gösterdiklerini ve kendileri için hava, deniz, demir, kara yolları ve haberleşme sektörlerinin çok önemli olduğunu söyledi.

Son 20 yılda bütün sektörlerde Türkiye'ye çağ atlattıklarını ve bundan gurur duyduklarını belirten Karaismailoğlu, "700 bin çalışma arkadaşımız var. Bu 5 sektörde Türkiye'nin her bölgesinde ülkemizin ulaşım ve iletişim alanında ayakta kalması için yoğun bir çaba gösteriyorlar. Ben de çalışma arkadaşlarımızın bir ağabeyi, bir sözcüsü olarak buradayım. Başarı ekip işidir. Bunu da 700 bin arkadaşımızla ülkemize ve milletimize sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Karaismailoğlu, Bakanlık olarak insan, yük ve veri taşıdıklarını ve bunları en hızlı, güvenli ve konforlu şekilde vatandaşa ulaştırmak için yoğun çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Son 20 yılda Türkiye'nin altyapı eksikliklerini önemli ölçüde tamamladıklarını ifade eden Karaismailoğlu, geniş bant internet abone sayısının 90 milyon seviyelerine ulaştığını dile getirdi.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin, özellikle mobil abonede dünyanın sayılı ülkelerinden olduğuna dikkaki çekerek, şunları kaydetti:

"Sağlanan bu güçlü altyapı sayesinde de biz, dünyada en çok internet kullanan ilk 20 ülkeden biriyiz, Avrupa'da ise ilk 5'teyiz. Bu kadar internet ve bilişimle bağımlı bir toplumuz. Görevimiz çok fazla. Biz, mevcut kapasitenin ve hızların artırılması için yoğun bir gayret gösteriyoruz. Bu gayret için de çalışma arkadaşlarımız, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum örgütleriyle sürekli iletişim halindeyiz. Bu sabah ODTÜ'deydik. Orada yine haberleşme sektörüyle ilgili önemli iş birliklerimiz var."

"Son 20 yılda 183 milyar dolarlık yatırım yaptık"

Türkiye'nin hızlı büyüyen ülkelerden biri olmasının, güçlü altyapısı sayesinde gerçekleştiğine işaret eden Karaismailoğlu, 20 yıl önce Türkiye'de 8 milyon araç varken, bu sayının şimdi 26 milyona çıktığını söyledi.

Karaismailoğlu, trafik sıkışıklığının ise 20 yıl öncesinden çok daha az olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu, devlet aklıyla planlanmış yatırımlar sayesinde oldu. Bu yatırımlar yapılamasa Türkiye ne bu ihracat rakamlarına ulaşabilirdi ne bu hareketliliğin önündeki bütün engelleri ortadan kaldırabilirdi. Siz bir bölgeye ne kadar kolay güvenli ve hızlı ulaşabilirseniz, oranın yatırımına, üretim ve istihdamına oldukça etki edersiniz. Bir bölgeye 1 birimlik ulaştırma yatırımı yaptığınızda, siz oraya 1 yıl içerisinde bunun tam 10 katı üretime, 6 katı da milli gelire katkı sağlıyorsunuz. Biz son 20 yılda 183 milyar dolarlık yatırım yaptık. Bunun karşılığında üretime 1 trilyon dolar, milli gelire 600 milyar dolarlık katkı sağladık."

Karaismailoğlu, ihracat rakamlarının rekor kırması ve Türkiye'nin dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olmasının tesadüf olarak değerlendirilemeyeceğine işaret ederek, bu başarının arkasında büyük bir çalışma ve özverinin bulunduğunu anlattı.

"BTK Akademi'deki öğrenci sayısı 1 milyonu geçti"

Gelecek nesillerin artık altyapı, yol gibi şeyleri düşünmeyeceğinin altını çizen Karaismailoğlu, bunun yerine teknoloji ve inovasyon alanında neler yapılabileceğini tartışacaklarını ve bu yönde üretime etki edeceklerini söyledi.

Karaismailoğlu, "en kıymetli ihracatın kilogramı olmayan ihracat olduğunu" vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu da proje, mühendislik, yazılım, müşavirlik ve danışmanlıktır. O yüzden biz ve sizler, bu sektörlerde daha çok çalışacaksınız. Son 20 yılda Türkiye'deki ulaştırma sektörlerinde kazanılan bilgi birikim ve tecrübelerle artık Türkiye bütün dünyaya mühendislik ve yazılım ihraç ediyor. Bunlar da bizim ihracat rakamlarımıza pozitif etki ediyor. BTK Akademi'deki öğrenci sayısı 1 milyonu geçti. Bu, çok büyük bir başarıdır. Burada kazanacağınız bilgi birikim ve deneyimlerle hem kendinizin hem ülkemizin gelişmesi yönünde önemli katkılar sağlayacaksınız. Bilişim haberleşme hayatımızın önemli bir parçası. Bu internetin faydalı yönlerini ve bunların ülkemize milletimize zarar vermeden, siber vatan dediğimiz siber güvenlik bizim en önemli hususlarımızdan birisi. O yüzden BTK'de, siber güvenlik konusunda çok uzman arkadaşlarımız burada çalışıyor. Uzman arkadaşlarımız siber vatanımızı 7/24 Mavi Vatan ve Ana Vatan gibi korumaya çalışıyor."

"5G'yi yerli ve milli imkanlarımızla inşallah yapacağız"

Karaismailoğlu, şu an 488 bin kilometre olan fiber ağını 1,5 milyon kilometreye ulaştırmayı hedeflediklerini bildirdi.

5G'nin konusuna da değinen Karaismailoğlu, "Biz 5G'yi yerli ve milli imkanlarımızla inşallah yapacağız. O yüzden Ankara'da önemli bir haberleşme kümelenmesi kurduk. Burada da 5G'nin bütün alanlarında önemli çalışmalar var. 5G, 6G'nin de önemli bir altyapısı olacak. 5G'nin sanayi, üretim ve medikaldeki getireceği avantajları da göz önüne alarak planlamalarımızı yaptık. Önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler olacak" diye konuştu.