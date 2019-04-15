5'li paket ihalesinde şart: İhracat ve yerlilik
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, küresel çapta ilgi çeken ve '5'li paket' olarak anılan 10 milyar dolar büyüklüğündeki Sağlık Bakanlığı cihaz ihalesinin geleceğini DÜNYA'ya anlattı. (Mehmet Kaya)
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