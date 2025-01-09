6-10 Ocak Enerji Verimliliği Haftası'na özel öneriler! Fatura tutarlarını nasıl azaltırız?

Her gün biraz daha artan enerji ihtiyacı, küresel kaynakların verimli kullanılmasını zorunlu kılarken, bu konuda ülkelerin ciddi adımlar atması gerekiyor. Türkiye'de de enerji arz güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma seferberliği kapsamında verimlilik bilincinin tüm topluma kazandırılması için çalışmalar yapılıyor.

Faturanızı azaltmak için 17 tüyo

Enerji üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların kullanılmasının yanı sıra doğru enerji tüketimi de verimlilik için önem kazanıyor. Enerjinin en yoğun kullanıldığı alanların başında sanayi ve üretim sektörü geliyor. Çok yakın gelecekte ise dijitalleşme ve yeni teknolojilerin bu alanlardaki tasarrufların kilit noktasını oluşturması bekleniyor. Hanelerde faturaları azaltmak için dikkat edilmesi gereken hususları ise şöyle sıralanıyor:

- Dış cephe yalıtımı binalarda yüzde 50'ye varan enerji tasarruf sağlanabilir.

- Yüksek enerji verimliliğine sahip cihazlar sadece ihtiyaç amaçlı kullanılmalıdır.

- Aydınlatmada LED ampul kullanımı daha verimli, doğal ve uzun ömürlü ışık sağlar.

- Elektronik aletler "bekleme" modunda da enerji tükettiklerinden kullanılmayan cihazların fişi çekilmelidir.

- Soğutma sistemi periyodik olarak kontrol edilmeli ve ev boşken sistemi kapalı olmalıdır.

- Isıtma sisteminizide su basınç ayarının uygun basınç değerlerinde olmasına dikkat edin. Isıtma yaptığınız yerleri yüzde 50-55 nemlendirmeniz daha iyi ısıl konfor sağlar.

- En çok enerji tüketen cihazlardan olan buzdolaplarının mevsime göre çalışma sıcaklığının mutlaka kontrol edilmesi gerekir. Buzluk kısmında -18 santigrat derece (⁰C), dolap kısmında +4 ⁰C ideal çalışma sıcaklıklarıdır. Yaz aylarında 2-5 ⁰C, kış aylarında 5-8 ⁰C ideal çalışma sıcaklıklarıdır.

- Buzdolabınızın radyatör, fırın gibi ısı üreten yerlerden uzakta konumlandırılması gerekir. Buzdolabının kapı contalarının hava kaçırmadığından emin olunmalı, kontrol edilmelidir.

- Çamaşır makinenizi 30 derecede çalıştırmak enerji tüketiminizi önemli derecede azaltır.

- Bulaşık makinesi alırken düşük sıcaklıklı programı olan modelleri tercih edin. Tam dolu ve ekonomik programda çalıştırınız.

- Pencereler ve kapılar, evinizde 4'te 1 oranında ısı kaybına neden olmaktadır. Çift cam veya ısıcam olan pencerelerde ısı kaybı yarı yarıya azalmaktadır. Ayrıca pencere ve kapılardaki sızdırmazlık, ısı kaybını azaltır ve yaklaşık yüzde 15 tasarruf sağlarsınız.

- Radyatör arkalarına ısı yalıtım levhalarını yerleştirerek önemli miktarda ısı kaybını önlemiş ve doğal gazda tasarruf sağlamış olursunuz.

- Radyatörlerde termostatik vana kullanarak odaların normal değerlerden daha fazla ısınmasını ve enerji kaybını önlemiş olursunuz ve yüzde 30'a varan tasarruf sağlarsınız.

- Kalorifer tesisatının dağıtım ve toplama borularına yalıtım yapılması doğal gaz tüketiminizi azaltır.

- Bazı petekleri kapatmak veya evden ayrılırken kombiyi kapatmak doğru bir yöntem değildir. Bunun yerine kombinin daha düşük sıcaklıklarda çalıştırılarak evin gün boyu sabit ısıda tutulması daha verimli olur. Ortam sıcaklığı 21 derece olacak şekilde kombinizi ayarlarsanız yakıt tüketiminiz azalır.

- Kombinizin sıcak su kullanılan alanlardan (banyo ve mutfak) en fazla 6 metre mesafede olması, sıcak suyun çabuk ulaşmasını sağlar. Mesafe uzadıkça doğal gaz tüketimi artar.

- Banyo termostatının sabit sıcaklıkta tutulması, su tasarruflu duş başlıkları kullanılması su ve enerji tasarrufu sağlar.

Enerji krizi üretimi etkiledi

Son yıllarda yaşanan Covid-19 salgını, Rusya - Ukrayna savaşı ve Orta Doğu’daki gerilimlerle enerji arzı konusunda sıkıntılar yaşanırken, küresel anlamda birçok sektör de bu gelişmelerden olumsuz etkilendi. Bu dönemde üretim durma noktasına geldi, birçok ülkede enerji krizi yaşandı. Ayrıca bazı ülkelerdeki enerji fiyatlarında tarihi zirveler görüldü. Enerjide dışa bağımlı ülkelerde de benzer şekilde maliyetler yükseldi.