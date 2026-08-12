6 ayda 184 milyar dolar kazanarak rekor kırdı

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Norveç’in petrol gelirlerini gelecek nesiller için yöneten Government Pension Fund Global, 2026’nın ilk yarısında yeni bir rekora imza attı. Fonun yatırım getirisi yüzde 9,4 olurken, muhasebe kârı 1 trilyon 753 milyar Norveç kronuna, yaklaşık 184,3 milyar dolara ulaştı.

Bu sonuç fonun kron bazında bugüne kadarki en yüksek altı aylık kazancı oldu. Fon yönetimi, güçlü performansın özellikle küresel hisse piyasalarındaki yükselişten kaynaklandığını açıkladı.

Teknoloji hisseleri kazancı taşıdı

Fonun hisse senedi yatırımları yılın ilk yarısında yüzde 13 getiri sağladı. Telekomünikasyon, teknoloji ve enerji hisseleri dönem boyunca en güçlü performansı gösteren sektörler oldu.

Fon yönetimine göre özellikle Asya’daki teknoloji şirketlerinin yükselişi toplam getirinin önemli bölümünü oluşturdu. Buna karşılık tüketici ürünleri, sağlık ve isteğe bağlı tüketim şirketleri portföyün daha zayıf kalan bölümleri arasında yer aldı.

Fonun en büyük yatırımları arasında Nvidia, Apple, Alphabet ve Microsoft gibi küresel teknoloji devleri bulunuyor.

Dev fonun büyüklüğü 2 trilyon doları aşıyor

2026’nın ilk yarısı sonunda fonun toplam büyüklüğü 22 trilyon 683 milyar Norveç kronuna ulaştı. Fonun değerinde altı ayda 1 trilyon 416 milyar kronluk artış gerçekleşti.

Portföyün yüzde 72,1’i hisse senetlerinden, yüzde 25,8’i sabit getirili yatırımlardan oluşuyor. Gayrimenkul yatırımlarının payı yüzde 1,6, halka açık olmayan yenilenebilir enerji altyapısının payı ise yüzde 0,5 seviyesinde bulunuyor.

Fon dünya genelinde yaklaşık 7 bin 100 şirkette pay sahibi ve küresel borsalarda işlem gören şirketlerin ortalama yüzde 1,5’ini elinde tutuyor.

Güçlenen kron kârı eritti

Fon açısından ilk yarının tamamı olumlu geçmedi. Norveç kronunun önemli para birimleri karşısında değer kazanması fonun kron cinsinden değerini 427 milyar kron aşağı çekti.

Buna karşılık ilk altı ayda fona giderler düşüldükten sonra 89 milyar kronluk yeni kaynak girişi gerçekleşti. Yatırım kazançları kur etkisini fazlasıyla telafi ederek fon büyüklüğünü yeni seviyelere taşıdı.

Sabit getirili yatırımlarda ilk yarı getirisi yüzde 0,9, halka açık olmayan gayrimenkulde yüzde 3 oldu. Yenilenebilir enerji altyapısı yatırımları ise yüzde 0,2 kayıp yazdı.

Norveç’in petrol serveti küresel şirketlere dağılıyor

Fon, Norveç’in petrol ve doğal gaz gelirlerini uzun vadede değerlendirmek amacıyla kuruldu. İlk para transferinin 1996 yılında yapılmasının ardından fon dünyanın en büyük egemen varlık fonuna dönüştü.

Norveç ekonomisinin aşırı ısınmasını önlemek amacıyla yatırımlarını ülke dışında yapan fon, bugün dünyanın en büyük şirketlerinden tahvillere, gayrimenkulden enerji altyapısına kadar geniş bir portföy yönetiyor.

2026’nın ilk yarısındaki rekor sonuç ise küresel teknoloji hisselerindeki güçlü performansın Norveç’in petrol servetine yüz milyarlarca dolarlık yeni kazanç olarak döndüğünü gösterdi.