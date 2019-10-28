6 birleşme ve devralmaya onay

28 Ekim 2019

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Lotte Chemical Corporation ve GS Energy Corporation tarafından ortak girişim kurulması işlemine Rekabet Kurulunca izin verildi.

Kurul, Obilet Bilişim Sistemleri AŞ'nin sermayesinin bir kısmına European Bank for Reconstruction and Development'ın, bir kısmına ise Digital East Fund 2013 SCA SICAR'ın nakdi sermaye artırımı yoluyla iştirak ederek Obilet Bilişim Sistemleri AŞ üzerinde ortak kontrol kurulması işlemini onayladı.

LG Chem Ltd. ve Shanghai Maple Guorun Automobile Co. tarafından lityum-iyon otomotiv güç aküleri iş kolunda faaliyet göstermek üzere bir ortak girişim kurulması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

TCE EGE Konteyner Terminal İşletmeleri AŞ'nin tek kontrolünün Ege Gübre Sanayi AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret AŞ üzerinde Sürmegöz Tekstil Yatırım AŞ aracılığıyla Ziraat Katılım Bankası AŞ ve Mustafa Sürmegöz tarafından ortak kontrol tesis edilmesi işlemi Kurul tarafından onaylandı.

Rözmaş Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Gökçen Yönetim ve Ticaret AŞ aracılığıyla B-Plas Bursa Plastik, Metal, İnşaat, Enerji, Madencilik, Jeotermal, Turizm, Sivil Havacılık ve Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.