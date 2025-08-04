6. Bölge teşvikleri ile göç ve iflaslar durdurulabilir

Mehmet H. GÜLEL

mehmet.gulel@dunya.com

Bir taraftan maliyet diğer taraf­tan döviz kuru baskısından dolayı başta Laleli, Merter ve Os­manbey olmak üzere birçok işlet­me kepenk indiriyor. Sektör tem­silcileri, mevcut gidişatın sürmesi halinde yılsonuna kadar kapan­ma oranının yüzde 30’u bulabile­ceği öngörüyor. Geçtiğimiz gün­lerde ilgili bakanlık temsilcilerine de sorunları ve çözüm önerileri­ni aktaran sektör, firmaların yurt­dışına gitmeden 5 ve 6’ncı bölge teşvikleriyle desteklenerek, ülke içinde üretime devam etmek iste­diklerini aktardı.

Merter bölgesindeki tekstil sektörü son dönemde ciddi mali­yet baskılarıyla karşı karşıya kal­dığını kaydeden Merter Sanayi­ci ve İş İnsanları Derneği (ME­SİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürbüz Oruç özellikle enerji, ki­ra ve işçilik giderlerindeki artış, üreticilerin ve perakendecilerin kârlılık oranlarını ciddi biçimde düşürdüğünü söyledi. Hammad­de fiyatlarındaki belirsizliğin de bu süreci daha da zorlaştırdığı­nı aktaran Oruç, birçok firmanın ayakta kalma mücadelesi verdi­ğini, üretim hacimlerinin küçül­düğünü ve bazı işletmelerin fason üretime yönelmek zorunda kaldı­ğını vurguladı.

DÜNYA’ya iki hafta önce ilgi­li bakan ve bakan yardımcılarıy­la yaklaşık iki saat süren kapa­lı bir toplantı gerçekleştirdikle­rini açıklayan Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği (LASİAD) Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, sektörün yaşadığı sıkıntıları ve maliyet kaynaklı problemleri doğ­rudan yetkililere aktardıklarını belirtti. Toplantıda çözüm öneri­si olarak 5’inci ve 6’ncı bölge teş­viklerinin artırılmasını talep et­tiklerini dile getiren Eyyüpkoca, “En azından firmalar Türkiye’den çıkıp tamamen Mısır gibi ülkelere taşınmak yerine, daha fazla teş­vikle desteklenirse ufak bir fark da olsa burada üretime devam edebilir. Yetkililer de bu teklifin artı ve eksilerini değerlendirerek dönüş yapacaklardır diye düşü­nüyorum” ifadelerini kullandı.

Yılbaşından bu yana kapanmalar %15’i buldu

Bu yılın yılının başından bu ya­na Merter’deki tekstil işletmeleri arasında kapanma oranının yak­laşık olarak yüzde 10 ila 15 civarı­na ulaştığına dikkat çeken Oruç, “Bu, bölgemiz için ciddi bir oran. Kapanan firmalar genellikle kü­çük ve orta ölçekli işletmelerden oluşuyor. Aynı zamanda ihracata dayalı çalışan bazı firmaların da operasyonlarını başka bölgelere veya ülkelere kaydırdığını görü­yoruz. Bölgede son dönemde ki­ralık dükkân sayısı gözle görülür biçimde arttı. Kapanmaların bu hızla devam etmesi durumunda yılsonuna kadar bu oranın yüzde 30’lara kadar çıkabileceğini öngö­rüyoruz. Elbette bu durum sadece bölge ekonomisini değil, İstanbul genelindeki ticari hareketliliği de olumsuz etkileyecektir. Bu tren­din kırılması için acil önlemler alınması gerekiyor” dedi.

Kapanmaları önlemek için hem yerel yönetimlerin hem de merke­zi hükümetin ortak bir eylem pla­nı hazırlaması şart olduğunu dile getiren Oruç, çözüm önerilerini şöyle dile getirdi; “Öncelikle kira destekleri, vergi yükünün ve kar­go maliyetlerinin hafifletilmesi gibi kısa vadeli önlemler alınma­lı. Ayrıca finansmana erişimin ko­laylaştırılması, düşük faizli kre­di paketlerinin sunulması ve ih­racatçılar için kur istikrarı büyük önem taşıyor. Bölgesel anlamda da Merter’in lojistik, pazarlama ve altyapı sorunları çözülerek da­ha rekabetçi bir hale getirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde Türki­ye’nin en önemli tekstil merkezle­rinden biri olan Merter’in cazibe­si zayıflayabilir.”

Belirsizlik tüketimi vuruyor

Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe ciddi bir kriz yaşan­dığını hatırlatan Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği (LASİAD) Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, bu krizin sektördeki tüm aktör­leri derinden etkilediğini söyle­di. Özellikle Laleli, Osmanbey ve Merter gibi bölgelerde yolcu be­raberinde yapılan alışverişin yay­gın olduğunu belirten Eyyüpkoca, “Bu bölgeler daha çok Doğu Blo­ku ile çalışıyor. Ancak Ortadoğu’da İsrail’in Gazze’de uyguladığı soy­kırım, tüm bölge ülkelerinde de­rin bir kaygı ve bekleyişe yol açtı. Tüketiciler endişeli ve bu alışveriş alışkanlıklarını da olumsuz etki­liyor” dedi. Bölgedeki ticareti et­kileyen bir diğer unsurun da Rus­ya’daki ekonomik kriz olduğunu ifade eden Eyyüpkoca, “Bu coğraf­yanın tamamı krizden etkileniyor. Üstüne küresel ekonomik belir­sizlikler eklendiğinde tablo daha da ağırlaşıyor. İçeride ise yüksek maliyetler ve düşük kur, firmaları olumsuz etkiliyor. Tüm bu etken­ler birleştiğinde, krizin nedenleri daha net ortaya çıkıyor” ifadeleri­ni kullandı.

“Son nefesler veriliyor”

Laleli, Osmanbey ve Merter’de yolcu beraberinde ihracat yapan firmaların ciddi sorunlar yaşadığını belirten Gıyasettin Eyyüpkoca, kapanma oranlarının tüm bölgelerde benzer seviyelerde seyrettiğini söyledi. İhracat odaklı firmalarda da durumun farklı olmadığını vurgulayan Eyyüpkoca, “Artış bu hızla devam ederse yıl sonunda, Merter’de olduğu gibi, bizde de kapanma oranı yüzde 30’a ulaşabilir. İş dünyası flu ortamı sevmez. Laleli, Osmanbey ve Merter’in temel dezavantajı firmalar genellikle stoka üretim yapar. Ancak maliyetleri yönetebilmek için geleceği öngörmek şart. Önünü göremeyen işletmeler artık çok daha temkinli. Herkes elindeki son kaynakları kullanıyor; tabiri caizse son nefesler veriliyor” diye konuştu.