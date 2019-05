6. Çin Ürünleri Fuarı, İstanbul'da kapılarını açtı

23 Mayıs 2019

Çinli üreticilerle Türk alıcıları bir araya getiren Çin Ürünleri Fuarı (ChinaHomelife Turkey) 6'ıncı kez kapılarını açtı.

Avrasya bölgesinde ticari ilişkilerin geliştirilmesinde önemli ticaret platformlarından biri olarak görülen Çin Ürünleri Fuarı, Hangzhou Büyükşehir Belediye Başkan Yardıcısı Hu Wei, İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı iş dünyası insanları ve ziyaretçilerin katılımı ile İstanbul Fuar Merkezi’nde açıldı.

12 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen fuarda, 600'e yakın Çinli firma stant açtı.

Fuarda, Türk Standartlarına uygun olarak tüm kontrollerden geçmiş tekstil, hazır giyim ve aksesuarları, ev tekstili, inşaat malzemeleri, el aletleri ve hırdavat, ev gereçleri, elektrikli ev aletleri, mobilya, elektronik eşyalar, hediyelik eşya, züccaciye, mutfak ve banyo armatürleri, gıda, lojistik, LED ve aydınlatma ürünleri başta olmak üzere 50 binin üzerinde ürün sergileniyor.



25 Mayıs'a kadar açık kalacak olan fuarda Anadolu’dan ve Avrasya bölgelerinden 2 bin 500 VIP alım heyetinin ağırlanacak, ayrıca 650’nin üzerinde ikili iş görüşmesi yapılacak.

"Hangzhou ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 700 milyon dolara ulaştı"

Fuarın açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Hangzhou Büyükşehir Belediye Başkan Yardıcısı Hu Wei, Türkiye ve Çin arasındaki ilişkilerin önemine değindi.



Wei, fuarın, bu yılın nisan ayında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in 2. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Zirvesi’nde dile getirdiği ortak istişare ve paylaşım ilkesini izleyerek, karşılıklı iletişim ve etkileşime odaklandığını ve somut, gerçekçi işbirliklerini derinleştirmeye, çeşitli risklerle el ele mücadele etmeyi ortaklaştırmaya çalıştığını dile getirdi.



Fuarın aynı zamanda, karşılıklı olarak faydalı olmayı ve kazan-kazanı gerçekleştiren, ortak kalkınma girişimini somutlaştıran gerçek bir eylem olduğunu belirten Wei, şunları kaydetti:



"Aynı zamanda da Çin-Türkiye ekonomi ve ticaret ilişkilerini ilerleten önemli bir çabadır. Türkiye, 'Kuşak ve Yol' güzergahı üzerinde olan önemli bir ülkedir. 2018 yılının temmuz ve kasım aylarında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping sırasıyla Güney Afrika ve Arjantin'de bir araya geldiler. İki devlet lideri yakın temas içerisinde kalarak, iletişimi sürdürerek Çin-Türkiye stratejik işbirliğini daha ileri bir seviyeye getirdiler.



2018 yılında, Hangzhou ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi yüzde 5 artışla 700 milyon dolara ulaştı. Türkiye’den yapılan ithalat ise yüzde 23 arttı. Fuarımızın başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesiyle, Hangzhou ve Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da güçleneceğini ve birlikte ekeceğimiz tohumların hasadını da birlikte paylaşacağımızı umuyorum."

"Ticaret hacminin her yıl katlanarak artıyor olması mutluluk verici"

İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin de Çin ile Türkiye arasındaki ilişkilerin önemine işaret ederek, "Yüzlerce yıllık geçmişi olan tarihi İpekyolu’nun önemi günümüzde de artarak devam ediyor." dedi.



Gültekin, "Özellikle İpek Yolu’nun yeniden canlandırılması, Türkiye ile Çin arasındaki ticaret hacminin her yıl katlanarak artıyor olması ülkemiz için mutluluk verici. Tüm Çinli iş dünyası profesyonellerini güzel İstanbulumuzda misafir etmekten duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

"Çinli üreticiler bu pazara değer veriyorlar"

Açılış sonrasında açıklamalarda bulunan China Homelife Fuarları Genel Müdürü Binu Pillai ise söz konusu fuarın Türkiye'de düzenlenen en büyük Çin fuarı olduğunu dile getirdi.



Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu ve İstanbul'dan başka büyük şehirlerinin de bulunduğunu dile getiren Pillai, "Türkiye'nin büyük şehirlerindeki alıcıları bu fuarda Çinli satıcılarlarla bir araya getiriyoruz. Buradaki tüm firmalar direk üretici firmalar. Bu da Çin'e gelemeyen Türkiye'deki alıcılar için büyük bir fırsat." dedi.



Fuarın satıcılarla alıcıların bir araya getirerek yüz yüze iletişim kurmalarını sağlayan ve daha iyi bir fiyat alma imkanı sunan büyük bir platform olduğunu vurgulayan Pillai, "Türkiye'de bu fuarın giderek büyümesinin nedeni Türkiye'nin avantajları olması. Türkiye, tüm komşu ülkelerin merkezinde. Çin'de Türk ürünlerini 'Made in Turkey' şeklinde tanıtıyoruz. Çünkü 'Made in Turkey' kalitesinden dolayı 'Made in Europe' anlamına gelir. Aynı zamanda Türkiye büyük bir nüfusa da sahip. Bu yüzden de talep yüksek. Türkiye'nin ithalata bağımlı olduğu bazı ürünler var, üretimi yapmak için ihtiyaç duydukları bazı hammaddeler var. Aslında bu bir etki kombinasyonu. Çinli katılımcılar için, Çinli üreticiler bu pazara değer veriyorlar, hatta bir ölçüde de olsa, Orta Asya pazarlarının bir kısmına ve kısmen de Avrupa'ya açılan bir kapı gibi görüyorlar. Bu yüzden bu pazara değer veriyorlar."



Pillai, Türkiye'de fuarın ilk yılında 140 katılımcıyla yapılmaya başlandığını ve her yıl büyüme kaydettiğini ifade ederek, söz konusu fuarın 13 ülkede de daha yapıldığını ancak Türkiye'nin fuar yönetimi için önemli bir konumda bulunduğunu sözlerine ekledi.

China Homelife fuarlar serisi

Dünya ticaret arenasında Çin ürünlerini tanıtmak için düzenlenen China Homelife fuarlar serisi, 13 ülkede yılda bir kez düzenleniyor.



Çin Hükümeti tarafından katılım maliyetlerinin yüzde 100’ünün karşılandığı fuar, Türkiye'nin jeopolitik konumu sayesinde her iki ülke ekonomisi için de büyük önem arz ediyor.



2018 yılında beşincisi düzenlenen ve 500 Çin’li firmanın katıldığı ve yaklaşık 12 bin iş dünyası profesyonelinin ziyaret ettiği China Homelife Turkey Fuarı, Uzakdoğu potansiyelinden faydalanmak isteyen girişimciler için önemli bir fırsat niteliği taşıyor.





Kaynak: AA