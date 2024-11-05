6 finans kuruluşu, 160 milyon dolar: Şekerbank'a sürdürülebilir kalkınma için dev kaynak desteği

Şekerbank, Hollanda Kalkınma Bankası (FMO) liderliğinde, 6 uluslararası kalkınma odaklı finans kuruluşunun katılımıyla 160 milyon dolar tutarında bir kaynak temin etti. Tamamı sosyal ve çevresel kalkınmaya yönelik olan ve 5 yıl vadeli sağlanan bu kredi, kırsal bölgelerdeki KOBİ’ler ve mikro işletmelere destek sağlamak için kullanılacak. Ayrıca sürdürülebilir tarım ve kadın girişimciliğine yönelik projelere de katkı sunulacak.

Bu yeni kaynak sağlama girişimi ile Şekerbank, kalkınma odaklı uluslararası finans kuruluşları ile köklü iş birliklerini pekiştirmeye devam ediyor. Hollanda Kalkınma Bankası’nın (FMO) liderlik ettiği bu sendikasyonda Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) bünyesindeki Proparco, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ve çevresel kalkınma odaklı fonlar olan Güneydoğu Avrupa Fonu (EFSE), Blue Orchard Mikrofinansman Fonu (BOMF) ve ILX Fonu da yer aldı. İmza töreninde Hollanda İstanbul Başkonsolosu Arjen Uijterlinde ile Japonya İstanbul Başkonsolosu Kenichi Kasahara da hazır bulundu.

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şekerbank Genel Müdürü Aybala Şimşek Galpin, “Uluslararası finans kuruluşları, Türkiye’de merkez dışı bölgelerdeki çiftçi ve KOBİ’lere ulaşmak, sürdürülebilir ve kapsayıcı finansmanı desteklemek için Şekerbank’ı öncü bir anahtar banka olarak görmeye devam ediyor” dedi. Şimşek, JICA'nın Türkiye’de ilk kez özel sektöre yönelik finansman sağladığını da vurguladı.

Japonya, Fransa ve Hollanda’dan Şekerbank’a güven desteği

Bu krediye katılan Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA), Şekerbank aracılığıyla Türkiye’de ilk özel sektör yatırımını gerçekleştirmiş oldu. JICA Ülke Direktörü Daisuke Watanabe, “Bu kredi aracılığıyla yalnızca finansman sağlamayı değil, aynı zamanda mikro işletmeler ve KOBİ’ler arasındaki ilişkileri de güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Ayrıca Fransız Kalkınma Ajansı’nın iştiraki Proparco da, Türkiye’de kadınların ekonomiye katılımını artırmayı ve mikro işletmelere finansman sağlamayı amaçlayan bu iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sosyal ve çevresel kalkınma için uzun vadeli kaynak sağlandı

Hollanda Kalkınma Bankası FMO’nun Doğu Avrupa, Orta Asya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Müdürü Ruhi Coşgun ise Şekerbank’a lider düzenleyici olarak destek sağladıklarını belirtti. Coşgun, FMO’nun uzun yıllardır sürdürülebilir kalkınma projelerine odaklanan bir banka olarak Şekerbank ile iş birliğini genişletmesinden gurur duyduklarını ifade etti.