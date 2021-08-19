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6 madende devlet hakkı arttı

Demir dahil toplam 6 maden için alınan devlet hakkı yüzde 25 artırıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ANKARA (DÜNYA) 

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile IV. Grup madenler arasında yer alan; alüminyum, bakır, çinko, demir, krom ve kurşun için alınan devlet hakkı oranı yüzde 25 oranında artırılarak uygulanacak. 

Cumhurbaşkanı Kararı, 18 Ağustos tarihinde alındı.

Devlet Hakkı, maden sahalarında yapılan üretimin satışı sırasında devlete ödenen bir pay olarak tanımlanıyor.

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