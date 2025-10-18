6. Pamukova Ayva ve Yöresel Ürünler Festivali başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Pamukova Kaymakamlığı, Pamukova Belediyesi, Pamukova ve Pamukova Ayvasını Tanıtma Derneği (PAYDER) tarafından organize edilen festivalde, yöresel ürünler, el sanatları ile yiyecek ve içecek stantları kuruldu.

Açılış töreninde konuşan Sakarya Valisi Rahmi Doğan, yörenin imkanlarını, ürünlerini ortaya çıkarıp tanıtmak, çiftçinin yanında olduklarını göstermek için bir araya geldiklerini söyledi.

Sakarya'nın tarım kenti olduğunu vurgulayan Doğan, "Sakarya'nın kuzeyinden güneyine kadar envaiçeşit ürünün yetiştiğini görebiliyorsunuz. Fındığından çileğine, ayvasına kadar bu topraklarda her türlü ürün yetişiyor. Gıda dünyada artık çok stratejik bir ürün. Gıdaya ulaşabiliyorsanız, üretebiliyorsanız siz stratejik olarak güçlü ülkesiniz demektir. Biz kendi kendimize yeten bir ülkeyiz. Fazlasını da ihraç eden bir ülkeyiz." diye konuştu.

Doğan, ülkede zaman zaman doğal afetlerin yaşandığını, devletin her zaman çiftçinin yanında olduğunu belirterek, çiftçilere sigorta yaparak ürünlerini güvence altına alma tavsiyesinde bulundu.

