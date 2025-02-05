6 Şubat dönüm noktası oldu! DASK bölge bölge sigortalılık oranını açıkladı

İki yıl önce yaşanan ve yarın yıl dönümü olan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrasında, depremden etkilenen 11 ilde büyük can kaybı yaşanmış, pek çok yapı yerle bir olmuş, bazı yapılar ise büyük zarar görerek kullanılamaz hale gelmişti.

Depremden etkilenen kentlerde Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından yapılan hasar ödemesinin 39,7 milyar liranın üzerinde olduğunu açıklayan yetkililer, bu rakamın yaklaşık yüzde 90’lık kısmının 6 ayda ödendiğini belirtti. 2023’te tazminat ödemelerinin büyük bir kısmının tamamlandığını bildiren DASK, dosyasında eksik olanların ve hatalı beyan verenlerin tazminatlarının 2024 yılına sarktığı bilgisini paylaştı.

Günlük poliçe üretiminde yüzde 55'lik artış

Ülke genelinde, depremi takip eden günlerde günlük poliçe üretimi yüzde 55 oranında arttı. Deprem anında en çok etkilenecek iller arasında başı çeken İstanbul'u da içine alan Marmara Bölgesi genelinde toplam sigortalılık oranında da yaklaşık yüzde 1’lik bir artış yaşandı. Öte yandan, DASK’ın kuruluşundan bu yana geçen 25 yılda, Türkiye genelinde ZDS poliçe sayısı yaklaşık 12 milyona ulaştı.

En yüksek sigortalılık oranı: yüzde 64 ile Marmara Bölgesi

Türkiye genelinde sigortalılık oranı yüzde 56 seviyelerinde bulunuyor. Coğrafi bölgelere bakıldığında en yüksek oran yüzde 64 ile Marmara Bölgesi'nde olurken, bu bölgeyi sırasıyla yüzde 61 ile Doğu Anadolu, yüzde 56 ile Ege, yüzde 55 ile Akdeniz, yüzde 51 ile Güney Doğu Anadolu ve yüzde 50 ile İç Anadolu takip etti. Sigortalılık oranında en düşük bölge yüzde 45 ile Karadeniz oldu.

Büyükşehirlerin sigortalılık oranlarına bakıldığında, İstanbul yüzde 63 ile ilk sırada bulunurken, bu oran Eskişehir’de yüzde 61, İzmir’de yüzde 60, Mersin’de yüzde 59, Antalya ve Bursa’da yüzde 58 olurken, Ankara’da yüzde 54 olarak kaydedildi.

Depremden etkilenen 11 ilin sigorta verileri

​​​​​​​Depremden etkilenen 11 ilin sigortalılık oranları incelendiğinde bu iller arasında en fazla sigortalılık oranına sahip kent yüzde 74,5 ile Elazığ oldu. Bu ili yüzde 70,8’le Gaziantep, yüzde 67,8’le Malatya, yüzde 63’le Osmaniye, yüzde 60,4’le Kahramanmaraş, yüzde 59,3’le Kilis, yüzde 56,5’le Adana, yüzde 51,4’le Adıyaman, yüzde 46,7’le Hatay ile Şanlıurfa izlerken yüzde 39,9’lık oranla Diyarbakır son sırada yer aldı.

Sigortalılık oranı en yüksek olan il yüzde 90 ile Bolu olurken, bu kenti yüzde 89 ile Düzce, yüzde 84 ile Yalova ve Bingöl izledi.

Zorunlu Deprem Sigortası

Zorunlu Deprem Sigortası'nı yaptırabilmek için konutun tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi olması yeterli. Olası bir hasar durumunda tazminat, tapuda kayıtlı hak sahibine ödeniyor. Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro gibi farklı amaçlarla kullanılan market, bakkal, kuaför, avukatlık büroları gibi bağımsız bölümler de sigorta kapsamına alınıyor.

Tapuda "ticarethane" olarak kayıtlı olan binalar, mesken olarak kullanılsa dahi ZDS poliçesi düzenlenemez. Böyle bir durumda, ilgili binanın tapudaki niteliğinin değiştirilmesi, yani "cins tashihi" işlemiyle "ticarethane" ibaresinin "mesken" olarak güncellenmesi gerekiyor.