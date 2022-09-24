6 tahıl gemisi daha Ukrayna’dan hareket etti
Tahıl koridoru kapsamında Ukrayna’dan tahıl sevkiyatı sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında 6 geminin daha Ukrayna limanlarından hareket ettiğini duyurdu.
AA
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 6 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi emniyetli şekilde devam ediyor. Bugün Ukrayna limanlarından 6 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti. " ifadelerine yer verildi.