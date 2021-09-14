6 ülkeden kumaş ve tekstil ithalatçısı 350 firma İstanbul'a geldi

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO), Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Çekya ve Almanya'da kumaş ve tekstil yan sanayisinde faaliyet gösteren 350 ithalatçı firma ile 77 Türk üretici firmasının katılımıyla düzenlediği ‘Gate of Business Textile B2B Istanbul’ etkinliği başladı. Ticaret Bakanlığının koordinasyonuyla 3'üncü kez gerçekleştirilen organizasyon kapsamında, yabancı alım firmaları ile Türk üretici firmaları, 2 gün boyunca ikili görüşmeler yapacak.

Etkinlik kapsamında konuşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 'Gate of Business Textile B2B Istanbul'un

kumaşta Türkiye'nin en büyük organizasyonu, tekstil yan sanayisinde ise en iddialı etkinlik olduğunu belirtti.

Doğu ile Batı'nın buluşma noktası İstanbul'un artık tekstil sektörünün küresel nabzının attığı merkeze dönüşmesi gerektiğini belirten Avdagiç, “Türk tekstili sadece nitelikli üretimiyle değil, tasarımıyla da bunu hak ediyor. Biz bu yöndeki girişimlere her türlü desteği vermeye hazırız. Bunu yapmayı başarırsak, İstanbul'un sokak ve caddelerinde, hatta bu salonda esen Türk tekstil rüzgarı, tüm dünyayı kaplayacaktır." dedi.

"Daha büyük sıçramalar yapabiliriz"

Kumaş ve tekstil yan sanayi sektörünün, ürettiği katma değerle ticaret ve istihdamda önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Avdagiç, 2021 yılının 8 ayında tekstil ve ham maddeleri ihracatının, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41,3 artışla yaklaşık 8,16 milyar doları geçtiğini kaydetti.

Avdagiç, "Türkiye ve Türk firmalar, kumaş ve tekstilde küresel ligin en üstünde yer almayı hak ediyor. Tekstilde mevcut gücümüzü kullanarak, daha büyük sıçramalar yapabiliriz." ifadesini kullandı.

İTO olarak sektörün önünü açacak faaliyetler yaptıklarını anlatan Avdagiç, şunları kaydetti: "B2B etkinliği gibi toplantılar düzenleyip ürünlerimizin dış pazarla buluşmasını sağlıyoruz. Bugün de Ticaret Bakanlığımızın desteği, paydaşlarımızın güçlü iş birliği ve nihayet katılımcılarımızın özverili yaklaşımlarıyla ciddi bir sinerji oluşturuyoruz. Oda olarak, oluşan bu sinerjiyle kumaş ve tekstil yan sanayi sektörünün daha da gelişip büyümesine katkı verecek güçlü iş birlikleri kurmayı hedefliyoruz."

Avdagiç, kumaş, tekstil ve bağlı sektörlerinin dünya çapında bir fuar yapması önerisinde bulunarak, şunları kaydetti: "Türk kumaş, tekstil ve bağlı sektörleri o kadar büyük ki artık bu büyüklüğe yakışır dünya çapında bir fuar yapabilir, bunun vakti geldi. Bizim de İTO olarak ortağı olduğumuz 100 bin metrekarelik kapalı alana sahip fuar salonlarımız bulunuyor. Sektörün yapacağı fuarın, bizim bütün salonlarımızı doldurması en büyük temennimiz. Biz şuna razıyız, B2B etkinliğimizi de büyük tekstil fuarımızın bir parçası olarak yapalım."