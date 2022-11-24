6. Uluslararası Kozmetik Kongresi'ne geri sayım başladı

Güzellik, cilt bakım ürünleri, makyaj ürünleri grubunda yüzde 16 artış gerçekleşti. Açıklanan verilere göre, 162 ülkeye ihracat yapan Türkiye’nin ihracat yaptığı ülkelerin başında Irak, ABD, Rusya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor.

Irak, 88 milyon dolar ile kozmetik sektöründe en çok ihracat gerçekleştirilen ülke olurken hemen ardından 87 milyon dolar ile ABD geliyor.

Kozmetikte son teknolojiler sergilenecek

6. Uluslararası Kozmetik Kongresi’nde yer alacak Innovation Zone alanında piyasaya sürülen en yeni hammaddeler ve ürünler sergilenecek. Bu alan, firmalara hammaddelerini ve ürünlerini sergileme fırsatı sunarken aynı zamanda ürünlerine yenilikçi bir avantaj sağlayacak malzemeleri belirleme fırsatı da veriyor. Innovation Zone alanına katılan, hammadde veya ürünlerini sergileyen firmalar tüm katılımcıların oylarına sunulacak. Hammadde ve bitmiş ürün kategorilerinde ilk 3’e giren firmalar da ödül kazanacak.

"Sektör yeniden şekilleniyor"

KÜAD Kongre Başkanı Fuat Arslan, “Bildiğiniz üzere tüm dünyada bir zihniyet ve paradigma değişikliği yaşanıyor. Şu an, iklim krizi ve dünya ısısının önemi artık alarm seviyesine geldi. Dünya ülkeleri de iklim hassasiyeti konusunu Dünya yaşamı için bir tehdit unsuru olarak kabul etti. Bu önemli kabul ile birlikte bazı önlemler için de hızlıca kararlar alınmaya başlandı. Bu anlamda, üretim kararları, tüketim kararları, tedarik zinciri yönetimi, lojistik, alternatif enerji kaynakları, döngüsel ekonomi, toprağa dayalı inovasyon, yüksek veri mühendisliği gibi kavramlardan tutun da bireysel yaşam şekillerine kadar pek çok değişiklik yaşanacak. Özellikle, artık sanayi kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları da bu durumun yönetilmesi konusunda acil eylem planları oluşturmak zorunda kalacak” şeklinde konuştu.

Yeşil Mutabakat masaya yatırılacak

Arslan, “Dünyanın şu anki durumunu ve gelecekte oluşturacağı atmosferi, sürdürülebilirlik kavramın altında ele almak mümkün. Bu anlamda, Yeşil Mutabakat konusuna da sürdürülebilirliğe ulaşma sürecinin bir yol haritası olarak bakabiliriz. Dernek olarak, biz de hem firmalarımızla yaptığımız çalışmalar hem de her yıl gerçekleştirdiğimiz kongrelerimizle bu bilinci artırmak için çalışıyoruz. Yeşil mutabakat sürecinin dışında kalacak firmaların gelecek zaman diliminde yaşama şansının olmadığının farkındayız. Üreticilerimizi, araştırmacılarımızı, sürecin kamusal paydaşlarını, ilgili çevre ve düşünce kuruluşlarını bu önemli ve hayati konuyu tartışmaya ve sektörümüz için yol haritasını hazırlamaya davet ediyoruz. Bu kapsamda, düzenlediğimiz 6.Uluslararası Kozmetik Kongresi’nin bu yılki konusunu Yeşil Mutabakat olarak belirledik” dedi.

Sektör duayenleri Kongre'de bir araya gelecek

Kongrede gerçekleşecek KÜAD sahnesinde, kozmetik sektörünün duayen isimleri bir araya gelecek. Serdar Mutaf’ın moderatörlüğünü yaptığı oturumlarda, ıslak mendilin mucidi Ataman Özbay, küresel parfüm firmalarının esas sağlayıcısı Mişel Gülçiçek, ünlü eczacı ve akademisyen Mehmet Müderrisoğlu ve Türkiye temizlik ürünleri deyince ilk akla gelen firmalardan olan Evyap firma temsilcisi Mehmed Evyap konuşmacı olarak katılacak.

Bitkiler, kozmetik müzesinde sergilenecek

Geçtiğimiz yıl bir ilke imza atan kozmetik müzesinde, bu yıl endemik bitkiler yer alacak. Kozmetikte kullanılan endemik bitkiler kozmetik müzesinde sergilenecek.