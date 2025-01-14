6 yılın ardından bir ilk! Türkiye ile AB arasında yüksek düzeyli toplantı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Brüksel’de Avrupa Parlamentosu (AP) Dışişleri Komitesi toplantısında yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin mültecilere yardım alanında yaptıklarını takdir ediyoruz" ifadesini kullandı. Kos, AB’nin geçen yıl Türkiye ile daha fazla diyalog kurulması yönünde bir karar aldığını da hatırlattı.

"Mart- nisan aylarında planlıyoruz"

Kos ayrıca, "Türkiye ile mart, nisan aylarında ekonomi konusunda üst düzey bir diyalog kurmayı planlıyoruz" açıklamasında bulundu. Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı en son 28 Şubat 2019’da yani 6 yıl önce İstanbul’da gerçekleştirilmişti.

Öte yandan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ikinci dönemin ilk dış ziyaretlerinden birini 17 Aralık’ta Türkiye’ye yapmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Leyen, Suriye’deki gelişmelerin ele alındığı toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında ekonomi alanında olumlu mesajlar verilmişti.