60 firmaya 3,1 milyon lira 'fahiş fiyat artışı' cezası

27 Temmuz 2020

ANKARA(DÜNYA)

Fahiş fiyat artışının Türk ticaret hukukuna, bu yılın başında suç olarak eklenmesinin ardından, cezalar da verilmeye devam ediyor. Ticaret Bakanlığı, 60 firmaya 3.1 milyon TL fahiş fiyat artışı cezası kesildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa karşı düzenleme yapıldığı ve “Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu” oluşturulduğu hatırlatıldı. Kurulun 17 Nisan tarihinden itibaren çalışmalara başladığı ve Ticaret İl Müdürlükleri, Reklam Kurulu, CİMER, AKİM, E-Devlet ve Bakanlığın internet sitesi üzerinden toplam 1251 adet başvurunun alındığı belirtilen açıklamada ayrıca, Ticaret İl Müdürlükleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 33 farklı ilde toplamda yaklaşık 1300 firmanın denetlenmesi sonrası Kurul’a dosya iletildiği bildirildi. Kurulun re’sen bazı dosyaları da incelemeye aldığı vurgulandı.

Şikayete konu olan firmaların ürünlerinin ağırlıklı olarak, temel gıda ürünleri, sebze ve meyveler, cerrahi maske, el dezenfektanı vb. koruyucu sağlık ürünleri, çeşitli temizlik ve hijyen ürünleri olduğu vurgulanan açıklamada, salgın döneminde talebi artan saç tıraş makinası, ekmek yapma makinası vb. elektronik ürünlerin de bulunduğu anlatıldı.

Hal alış-satış fiyatları arasında fahiş fark var

Bakanlık açıklamasında, sebze ve meyvelerdeki fiyat artışının tespiti amacıyla Ticaret Bakanlığı’nın hallerde re’sen denetim yaptığı, Hal Kayıt Sistemi bildirimlerinde de alış ve satış fiyatları arasında fahiş farklar bulunduğu tespit edilen firmalardan savunma istendiği duyuruldu.

4 toplantı yapıldı

17 Nisan itibariyle çalışmaya başlayan Haksız Fiyat Değerlendirme kurulunun 22 Mayıs’ta ilk toplantısını yaptığı, geçen zaman içinde toplam 4 toplantı gerçekleştirdiği vurgulanarak, “Bu kapsamda Kurula intikal eden 1251 başvurudan, karara bağlanan başvuru sayısı 732 olurken, incelemeye alınan ve savunması tamamlanan 91 firmadan 60 firmaya idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Kurul tarafından fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 60 firmaya toplam 3 milyon 115 bin TL idari para cezası uygulanması kararlaştırılmıştır” bilgisi verildi.

İdari yaptırıma konu uygulamaların, 25’nin toptan sebze ve meyve, 19’nun temel gıda ürünü, 5’inin maske kumaşı, 4’ünün cerrahi maske, 4’ünün ekmek yapma makinası, 2’sinin saç tıraş makinası, 1’inin dezenfektan ile ilgili olduğu bildirildi. Kurulun 519 başvurunun incele ve savunma sürecinin devam ettiği kaydedildi.