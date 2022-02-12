60 milyar liralık 3 yeni destek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda yeni KGF destek paketinin ayrıntılarını duyurdu.

60 milyar TL'lik kefalet hacmi oluşturulduğunu bildiren Nebati, detayları şöyle paylaştı:

Yatırım destek paketi (25 milyar TL), ihracat destek paketi (25 milyar TL) ve işletme harcamaları destek paketi (10 milyar TL)olmak üzere 3 paketi devreye alıyoruz.

Yatırıma 24 ay ödemesiz kredi

Yatırım destek paketimiz 25 milyar TL'lik bir paket.

Yatırım kredileri için azami 24 ay ödemesiz dönem, azami 96 ay vade. KOBİ ve KOBİ dışı, orta - yüksek ve yüksek teknoloji üreten sektör firmalarına 1.25 kat kefalet limiti sağlıyoruz.

Yatırıma bağlı işletme kredileri için azami 6 ay ödemesiz dönem, azami 30 ay vade.

Bankalar için faiz oranı 0-24 ay sabit (TLREF+ %1) 24 ay üzeri sabit (TLREF + %2) olarak uygulanacak.

Her bir KOBİ için maksimum kredi limiti 25 milyon TL, büyük firmalar için 100 milyon lira olacaktır.

Özellikle özel bankalara seslenmek istiyorum, paydaşlarla işbirliği yaparak yürüyoruz. Özel bankalarımız lütfen hızlı bir şekilde bu işin kolaylaştırıcı adımlarını atın. Bu işin takipçisi olacağız sıkı takipçisi olacağız.

İhracat destek paketi

İhracat destek paketimiz, yine 6 ay ödemesiz dönem azami 18 ay vade, ihracatçı olmayan ama ihracat potansiyeli olan tüm KOBİ'ler bu imkandan faydalanacaklar. Kar payında sabit olarak TL referans + yüzde 1 olarak uygulanacaktır.

İşletme harcamaları paketi

İşletme harcamaları destek paketimiz 10 milyar lira olacak. Yine 6 ay ödemesiz dönem azami 24 ay vade. KOBİ ve KOBİ dışı nakit kullandırım uygulanacak.

2 yıl önce dağıttığımız KGF kredilerini biraz tüketime harcadık. Yatırım önceliğimiz bir tarafa gitti, üretim önceliğimiz bir tarafa gitti. Farklı şekilde kullanım da maalesef yaşandı. Buna izin vermeyeceğiz.

Üreticinin, imalatçının, ihracatçının, genç girişimcinin hakkını başkalarına kullandırtmayacağız. Sıkı takipçi olacağız. Bunun için faturaların fatura ve sözleşme ile belgelendirme zorunluluğu getirilmiştir. Parayı ver sen karışma yok artık.

İşletme sermayesi ihtiyaçları için yalnızca kartlı kullanım şartı bulunmaktadır.

Nakit kredi kullanımı yüzde 10 ile sınırlıdır, refinansman amacıyla kullanımı kesinlikle yasaklanmıştır.

Amaç dışı kullanım, gerçek dışı beyanlar için özel yaptırım hükümlerimiz de mutlak surette uygulanacaktır.