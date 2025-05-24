60 ülkeden 150’yi aşkın alıcı, Türk mutfak sektörüyle İstanbul’da buluştu

Türk ev ve mutfak eşyaları sektörünü küresel alıcılarla buluşturan Turkish Housewares by Invitation Only Türkiye etkinliği, Lütfi Kırdar Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Etkinliğe 60’tan fazla ülkeden 150’nin üzerinde alıcı katılırken, Türkiye’nin üretim gücü ve sektörel kapasitesi uluslararası arenada sergilendi.

Etkinliğin sektöre sağladığı katkılara dikkat çeken Talha Özger, bu organizasyonun özellikle küresel ekonomide dalgalanmaların yaşandığı bu dönemde büyük önem taşıdığını vurguladı. Özger, “Sektörümüzün en nitelikli ve en hedef odaklı organizasyonu olan bu etkinlik, fuarlarda standımıza gelmesini beklediğimiz, randevu almakta zorlandığımız alıcıları ülkemize getiriyor. Bu da profesyonel bir ortamda doğrudan görüşmeler yapma imkanı sunuyor” dedi.

Özger, etkinliğin yalnızca bir tanıtım platformu olmadığını, aynı zamanda sürdürülebilir ticari ilişkilerin kurulabildiği gerçek bir iş geliştirme zemini sunduğunu belirtti. Katılımcı firmaların yaklaşık yüzde 70’inin bu yıl ilk kez etkinliğe katıldığını ifade eden Özger, “Her birimizin amacı yeni müşteriler bulmak ve yeni pazarlara açılmak. Bunun için hep birlikte çalışıyoruz. Mutfak eşyalarının yanı sıra ev tekstili, dekoratif ürünler ve küçük elektrikli ev aletleri gibi tamamlayıcı alanlarda da büyümeyi hedefliyoruz” dedi.

Bu yıl toptancı ve distribütör firmalara daha fazla ağırlık verdiklerini kaydeden Özger, ticaretin daha hızlı ilerleyebileceği bu kanalda yeni iş birliklerinin kurulmasının hedeflendiğini söyledi. Ayrıca Avrupa, Orta Doğu ve Yakın Doğu ülkelerinden gelen ziyaretçilerin oranının önceki yıllara kıyasla kayda değer biçimde arttığına da dikkat çekti.