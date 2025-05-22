600 bin işçi için zam pazarlığı başlıyor: Sendikalardan mayıs çağrısı

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, 600 bin kamu işçisini kapsayan sözleşme görüşmelerinde hükümetin ilk zam teklifini mayıs ayı bitmeden sunmasını talep etti.

Kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışını kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü süreci devam ederken, işçi sendikaları hükümetten ilk zam teklifinin bir an önce sunulmasını talep ediyor.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak hazırladığı zam teklifi taslağı, 27 Şubat’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletilmişti. Görüşmeler 16 ve 24 Nisan ile 16 Mayıs tarihlerinde TÜHİS ev sahipliğinde yapıldı. Ancak henüz hükümetten mali teklif gelmedi.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, teklifin pazarlık sürecinin başlaması için hayati önem taşıdığını vurgulayarak, “600 bin işçi, aileleriyle birlikte 2-3 milyon kişi bu süreci yakından takip ediyor. Mayıs ayı bitmeden teklifin masaya gelmesini bekliyoruz” dedi.

Sendikaların talepleri net

Sendikaların taleplerine göre:

* Günlük brüt taban ücretin 1800 TL'ye çıkarılması,

* 2025'in ilk altı ayında yüzde 50,

* İkinci altı ayında yüzde 25 oranında artış,

* Tüm zamların üzerine yüzde 10 refah payı eklenmesi isteniyor.

Süreç yalnızca kamu işçilerini değil, aynı zamanda 4 milyon memur, 2,5 milyon memur emeklisi ve özel sektördeki grup toplu iş sözleşmelerini de etkilemesi nedeniyle önem arz ediyor.