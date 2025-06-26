600 bin işçiyi ilgilendiriyor: Kamu işçilerine ikinci teklif bugün

Bankalar, karayolları, elektrik üretim santralleri, demiryolları ve hastaneler gibi çeşitli kamu kurumlarında görev yapan yaklaşık 600 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde ikinci aşama bugün başlayacak.

Hükümet, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenler Sendikası (TÜHİS) aracılığıyla ikinci teklifini sunacak.

Diyarbakır'da Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü Makine İşletme Şefliği ve Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğü bahçesinde işçilerle bir araya gelen Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "makul bir teklif" beklediklerini söyledi.

"Gideceğimiz başka bir kapı yok"

Atalay, teklif edilenin toplumun kabul edeceği bir rakam olmadığını belirterek şöyle konuştu: "Kamu işçisinin bu haklı talebine kulak verilsin. Bizim eylem, miting veya grev yapma gibi bir sevdamız yok ama gideceğimiz başka bir kapı yok. Bugün buradayız, haftaya 3 eylem takvimimiz var onu uygulayacağız. Bu haklı talebe bir an evvel ülkeyi yönetenler makul cevap vermezlerse, en geç ayın 15'inden sonra sendikalarımız Karayolları, Demiryolları, Devlet Su İşleri grev kararı alacaklar ve uygulayacaklar. Ne lazımsa yapmak mecburiyetindeyiz."

Daha önce hangi teklif sunulmuştu?

2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde, kamu tarafını temsil eden TÜHİS, 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8 teklifinde bulunmuştu.

Ancak, bu teklif işçilerin ve sendikaların tepkisini çekmişti. Bunun üzerine ikinci teklif sunulacağı kaydedilmişti.

Sendikaların teklifleri

Türk-İş ve Hak- İş tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sundukları ortak teklifte, günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesini istemişti.

Bu artışın ardından işçilere kıdem zammı yapılması, 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması talep edilmişti.