600 bin işçiyi ilgilendiriyor: Kamu işçilerine sunulacak zam teklifinin tarihi belli oldu!

Bankalar, karayolları, elektrik üretim santralleri, demiryolları ve hastaneler gibi çeşitli kamu kurumlarında görev yapan yaklaşık 600 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde ikinci aşama yarın başlayacak.

Hükümet, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenler Sendikası (TÜHİS) aracılığıyla ikinci teklifini yarın saat 14.00'te sunacak.

Daha önce hangi teklif sunulmuştu?

2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde, kamu tarafını temsil eden TÜHİS, 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8 teklifinde bulunmuştu.

Ancak, bu teklif işçilerin ve sendikaların tepkisini çekmişti. Bunun üzerine ikinci teklif sunulacağı kaydedilmişti.

Sendikaların teklifleri

Türk-İş ve Hak- İş tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sundukları ortak teklifte, günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesini istemişti.

Bu artışın ardından işçilere kıdem zammı yapılması, 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması talep edilmişti.