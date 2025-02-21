600 bin kamu işçisinin zammında son viraj! Türk-İş ve Hak-İş zam talebinde uzlaştı

Kamuda çalışan 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için yetkili konfederasyonlar Türk-İş ve Hak-İş hazırlıkları tamamladı.

Türk-İş'te Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Hak-İş'te ise Genel Başkan Yardımcıları Devlet Sert ve Halil Çukutli başkanlıklarında yürütülen çalışmalarda, ortak zam oranının belirlenmesinin ardından son viraja girildi.

Zam talebi Bakanlığa sunulacak

Ücretlerin enflasyon karşısında yaşadığı kayıpların telafisi ile refah payı da dikkate alınarak hazırlanan ortak zam talebi, yeni maddelerle birlikte gelecek hafta içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunulacak.

İşçi kesiminin taleplerini sunmasının ardından hükümetin talepleri değerlendirmesi ve müzakere süreci takip edilecek.

Diğer sözleşmeleri de yakından ilgilendiriyor

Öte yandan, yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi gibi Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmeleri açısından da önem taşıyor.